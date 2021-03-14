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  4. Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı

14.03.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 75 yaşında vefat eden annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi bugün Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Servet Soylu, Eyüp Sultan Mezarlığına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SERVET ANNEMİZE RABBİM CENNETİYLE MÜŞERREF KILSIN

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenazede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

''Öncelikle musallada şu anda Hakk'a uğurladığımız Servet annemize Rabbim cennetiyle müşerref kılsın. İnsanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için kalıcıdır. Hizmetler devam ettiği müddetçe hayırla yad edilirler. Servet annemiz de böyle evlatlar yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı içerisinde hakka yürüyor.''


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Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu

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