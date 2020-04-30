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Bakan Soylu'nun başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 20:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Soylu'nun başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, video konferans yöntemiyle düzenlenen ilk bölge güvenlik toplantısı olma özelliği taşıyan toplantıdan fotoğraflara yer verildi.

Toplantıda Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Tayyip Sabri Erdil ve İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ve Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz eşlik etti.
toplanti

Video konferans yöntemiyle Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerine bağlanan Soylu, bu illerin valisi, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve il göç müdürleriyle görüştü.

(AA)

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