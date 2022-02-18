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  4. Bakan Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis son yolculuğuna uğurlandı

18.02.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, hayatını kaybeden dayısı Ali İhsan Reis (85), Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

Bakan Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis son yolculuğuna uğurlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, kronik rahatsızlıkları nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören dayısı Ali İhsan Reis, dün sabah hayatını kaybetti.

Reis, Bafra ilçesi Darboğaz Camisi'nde cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

CENAZEYE BAKAN SOYLU DA KATILDI

Cenazeye, Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan yardımcıları Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Fuat Köktaş, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Cenaze sonrası Bakan Soylu, kentten ayrıldı.

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(DHA)

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Samsun Bafra Süleyman Soylu

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