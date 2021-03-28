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Bakan Soylu'nun dayısı hayatını kaybetti

28.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 78 yaşındaki dayısı Selami Reis, koronavirüs tedavisi gördüğü Samsun’daki hastanede yaşamını yitirdi.

Bakan Soylu'nun dayısı hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Samsun’nun Bafra ilçesinde yaşayan dayısı Selami Reis koronavirüse yakalandı. Reis, 2 haftadır tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bu sabah yaşamını yitirdi.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Evli ve 3 çocuk babası Reis’in cenazesi yarın Bafra ilçesine bağlı Darboğaz Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu da (75), 13 Mart'ta kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.

BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakan Soylu'nun dayısı Selami Reis'in vefatıyla ilgili yayınladığı mesajında şunları ifade etti:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin kıymetli dayısı Selami Reis Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah’tan rahmet, kardeşim Süleyman Bey ve ailesine sabırlar diliyorum."


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koronavirüs (Covid-19) Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

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