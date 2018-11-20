Bakan Soylu'nun ipuçlarını verdiği sır gibi çalışmanın detayları ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda FETÖ ile mücadele başlığında, “Türkiye çok ciddi bir konuda bir tünelden geçti Allah’a şükür. Bitti mi? Bitti diyen yanılır, bunu da çok net söylüyorum, devletin bilgilerine sahip olan birisi olarak söylüyorum. Şu anda elimizde olan bir işi bitirdiğimiz zaman rahatlayacağız. Elimizde bir işimiz var, Adalet Bakanlığımızla birlikte bu meseleyi yürütüyoruz, bunu bitirdiğimiz an rahatlayacağız ve bu, tehdidin, tehlikenin ortadan kalktığı anlamına gelmez ama çok önemli bir şekilde Türkiye bu tünelden Allah’a şükür çıkmış olacaktır” demişti. Bu sözlerin ardından gözler sır gibi saklanan çalışmaya çevrildi.

"ARDIŞIK ARAMA"



Cumhuriyet’ten Alican Uludağ'ın haberine göre, iki bakanlığın yürüttüğü ortak çalışmanın büfe ve ankesörle telefonlardan yapılan “Ardışık arama” üzerine olduğu öğrenildi. Soruşturma kaynaklarının Bylock’tan daha önemli bir “Delil” olarak nitelendirdikleri “Ardışık arama” yöntemini kullanan FETÖ imamlarıyla irtibata geçen kamu görevlilerine önümüzdeki dönem kapsamlı şekilde operasyon yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda gözaltına alınanların yüzde 30’nun üzerinde kişinin “İtirafçı” olmasını dikkate alan iki bakanlık, tamamlayacağı çalışma ile FETÖ’nün devletteki yapılanmasını önemli ölçüde deşifre etmeyi planlıyor.