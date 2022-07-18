HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu'nun kuzeni uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Saldırgan gözaltına alındı

Bakan Soylu'nun kuzeni uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Saldırgan gözaltına alındı

18.07.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni 59 yaşındaki Sefa Dönmez, Trabzon’un Of ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası saldırgan Fatih U. silahıyla birlikte polise teslim oldu ve gözaltına alındı. Cinayetle alakalı soruşturma başlatıldı.

Bakan Soylu'nun kuzeni uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Saldırgan gözaltına alındı

Olay, akşam saatlerinde ilçede Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez’e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

81568bea7c6aa2c86bffa2adc19dbf4a

SİLAHIYLA BİRLİKTE POLİSE TESLİM OLDU

Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret oyununa dikkat çekti! Çok konuşulacak sözlerAsgari ücret oyununa dikkat çekti! Çok konuşulacak sözler
'Tehlikeli madde' taşıyan uçak Yunanistan'da düştü! Cam ve kapıları kapalı tutuyorlar, gözler ve dudaklarda...'Tehlikeli madde' taşıyan uçak Yunanistan'da düştü! Cam ve kapıları kapalı tutuyorlar, gözler ve dudaklarda...
Yer: İstanbul! Otel odasından yola dolar saçıp sosyal medyadan paylaştıYer: İstanbul! Otel odasından yola dolar saçıp sosyal medyadan paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Süleyman Soylu İçişleri Bakanı silahlı saldırı kuzen

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu?

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu?

Selçuk Ural'dan bomba Hakan Ural itirafı! "Tek gecelik ilişkimin ürünü"

Selçuk Ural'dan bomba Hakan Ural itirafı! "Tek gecelik ilişkimin ürünü"

Erdoğan milyonlarca öğrencinin beklediği kararı duyurdu!

Erdoğan milyonlarca öğrencinin beklediği kararı duyurdu!

Oynadığı kazı kazanla milyonlar kazandı! Şimdi lağım basan evde yaşıyor: Benimle param için berabermiş

Oynadığı kazı kazanla milyonlar kazandı! Şimdi lağım basan evde yaşıyor: Benimle param için berabermiş

İki günde iki 'künde' olayı! Kendine tokat atan adamı güreşçi gibi yere serdi

İki günde iki 'künde' olayı! Kendine tokat atan adamı güreşçi gibi yere serdi

Erdoğan'ın 'KYK' açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!

Erdoğan'ın 'KYK' açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.