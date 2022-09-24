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Bakan Soylu'nun Trabzon mitinginde ilginç anlar! Gökkuşağı renkli şemsiye tutan vatandaşın şemsiyesi kapattırıldı

24.09.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ziyaretleri kapsamında Trabzon'a gitti. Açılışlar yapıp vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu'nun konuşması sırasında kameralara takılan bir an dikkat çekti. Yağmur yağdığı için şemsiye kullanan vatandaşlar arasında bir kişinin gökkuşağı renkli şemsiye açması görevlileri harekete geçirdi.

Bakan Soylu'nun Trabzon mitinginde ilginç anlar! Gökkuşağı renkli şemsiye tutan vatandaşın şemsiyesi kapattırıldı

Sabah saatlerinde hava yolu ile Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ziyaretlerine gün boyu devam etti. Trabzon'un yağmurlu olması bazı vatandaşlara zor anlar yaşatırken Bakan Soylu'nun konuşması sırasında meydana gelen bir olay dikkatlerden kaçmadı.

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RENKLİ ŞEMSİYELİ VATANDAŞ UYARILDI

Bakan Soylu yaptığı açılışların ardından vatandaşlara seslendi. Havanın yağmurlu olması nedeniyle vatandaşlar şemsiyelerini açarak Bakan Soylu'yu dinleyebildi. Soylu'nun konuşması sırasında kadrajdaki bir vatandaşın gökkuşağı renkli şemsiye kullanması görevlilerin dikkatini çekti. Bakan Soylu'nun arkasından geçerek vatandaşın yanına giden görevlileri kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşmanın ardından uyarılan kişi şemsiyesini kapatarak konuşmayı dinlemeye devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Süleyman Soylu şemsiye
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