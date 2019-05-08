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Bakan Soylu öğrencilerle havadan yol incelemesine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla 5 öğrenci ile Ankara-Kırıkkale kara yolunda havadan yol incelemesi yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla 5 öğrenciyle havadan trafik denetimine katıldı.

Ankara'dan öğrencilerle beraber helikoptere binen Soylu, çocuklarla Ankara-Kırıkkale kara yolunda havadan yol incelemesinde bulundu.

Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanı Mehmet Yavuz'dan trafik denetlemesi hakkında bilgi aldı.

Çocukların havadan yol incelemesine gelmesiyle ilgili geleceğe yatırım yaptıklarını belirten Yavuz, "Bu çocuklarımız gelecekte yetişkin olacaklar. Onların çocukları da trafik güvenliği konusunda bizlerden daha fazla bilince sahip olacaklar." dedi.

Bakan Soylu da sohbet ettiği çocuklara, "Bu yolda hep birlikteyiz." ifadesini kullandı.

Denetlemede Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'da yer aldı.

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