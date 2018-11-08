Bakan Soylu: Onlar baron değil balon, söndürmekte kararlıyız (2) (Aktüel)

BAKAN SOYLU, 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kentteki son ziyaretini 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne gerçekleştirdi. Bakan Soylu, yapımı geçtiğimiz aylarda tamamlanan ve şu an sadece jandarma çağrı merkezi olarak hizmet veren çağrı merkezi binası hakkında yetkililerden bilgi aldı. 112 acil çağrı hatlarına yapılan ihbarların yüzde 60'ının asılsız olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bundan istifade edebilecek vatandaşa yapılabilecek en büyük kötülüktür bu, ihanet. Özellikle telefoncular telefonu denemek için yapıyor, öyle mi?" diye konuştu. Bakan Soylu, ABD'deki Silikon Vadisi'nde yapılan bir yarışmada, Türkiye'deki 112 Acil Çağrı sisteminin en iyi entegrasyon ve bulut projesi seçildiğine dikkat çekerek, önümüzdeki yılın sonu itibarıyla 81 ilde 112 Acil Çağrı Merkezi sisteminin hayata geçirileceğini kaydetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaretinin ardından uçakla Ankara'ya hareket etti.
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