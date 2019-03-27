Bakan Soylu: Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik (Geniş haber) 

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK’nın sözde yönetim kadrosuna yönelik operasyonla ilgili, "Bakın Kandil'de o Apo'nun bir adamı daha, 4'üyle beraber götürdük. Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik" dedi.

Bakan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Ankara’nın Elmadağ ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti. Bakan Soylu, Pazar günü yapılacak seçimde milletin vereceği kararın gelecek nesilleri de ilgilendirdiğini, Türkiye'yi kaosa itmek isteyenlerin yeni tezgahlar peşinde olduğunu söyledi. Etrafındaki ülkelerde olduğu Türkiye’de de kavga çıkması için uğraşanların Irak’ın kuzeyinde bir devlet kurma girişimine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın engel olduğuna söyleyen Bakan Soylu "Afrin'e binlerce TIR malzeme gönderdi mi bunlar? Silah gönderdiler mi? Hemen 20 kilometre yanımıza bir terör merkezi oluşturmak istediler mi? Amerika 'Sakın Afrin'e girmeyin' dedi, bize sopa gösterdi. Bizi eski Türkiye zannetti. Çatır çatır girdik Afrin'e. Terörü kazıdık mı oradan? Kazıdık" dedi.

'BİZ SÖMÜRMÜYORUZ, EZMİYORUZ'

Soylu, Türkiye'nin Afrin’e huzur getirdiğini ve 318 bin 500 Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizim oralarda hastanelerimiz var, doktorlarımız, hemşirelerimiz var. Biz onlar gibi sömürgeci değiliz. Bizim oralarda savcımız, hakimimiz var, kaymakamımız var, vali yardımcımız var, öğretmenimiz, okulumuz var. Biz oralara su götürüyoruz, Devlet Su İşlerimiz var, mühendisimiz var, polisimiz, jandarmamız var. Bizim burada 5 vakit ezan okuyan, namaz kıldıran imamımız var. Biz Amerika gibi, Avrupa gibi değiliz, sömürmüyoruz, ezmiyoruz" dedi.

'KANDİL'DE DÖRDÜNÜ BERABER GÖTÜRDÜK'

Türkiye’nin tam aksine, başına bela edilen teröristlerin başını ezdiğini kaydeden Soylu, PKK’nın sözde yönetim kadrosundaki Rıza Altun ve beraberindekilerin hava harekatıyla vurulmasını da değerlendirdi. Soylu "Bak bugün televizyonlarda, gazetelerde var değil mi? Yayınlandı değil mi? Bakın Kandil’de o Apo’nun bir adamı daha, 4'üyle beraber götürdük, onlara güzel bir seçim hediyesi verdik. Verdik mi? Siz de Pazar günü bir seçim hediyesi verecek misiniz? Onlara bir seçim hediyesi gönderecek misiniz? Elmadağ’ı patlatacak mısınız? Onlar gibi değil, neyle? Demokrasiyle, oyla, sandıkla" diye konuştu.

GELİN DAĞLARA, SİZİ CAN PAZARINA DÜŞÜRELİM

Bakan Soylu, 13-14 yaşındaki çocukları zorla evinden alıp dağa götürenlerden hesap sormaya devam edeceklerini vurgulayarak, "O Cemil Bayık denilen hayvana, Murat Karayılan denilen hayvana ve oradaki bütün hayvanların masasına meze yapmaya getirdiler. O çocuklara tecavüz ettiler, taciz ettiler ki bir daha dönmesinler köylerine diye. O çocukların hesabını onlardan sormazsak, o hayvanların burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz" diye konuştu. Bugün Doğu ve Güneydoğu'ya huzurun geldiğini, dağlardaki terörist sayısının 15 binden 700’e indirildiğini dile getiren İçişleri Bakanı Soylu "Hiç merak etmeyin, onların hakkından da geleceğiz. Bizim aslanlarımız onları kovalıyor, onlar fare gibi kaçıyorlar. Şimdi Türkiye’de üst düzey teröristleri kalmadı. Ben çağrı yapıyorum. Diyorum ki Murat Karayılan, Cemil Bayık; Oralarda durup kaçıyorsunuz ya, gelin bakın Cudi dağına, Gabar dağına, Tendürek’e, Ağrı dağına, gelin gelin bu 700 kişiye komuta edecek adam lazım, kalmadı. Gelin de sizi can pazarına düşürelim burada gelin. Bu milletin bütün intikamını sizden alalım, gelin" dedi.

'KILIÇDAROĞLU PKK’LILARI SAVUNUYOR'

HDP'li vekillerin çocuklarının lüks içinde yaşadıklarını ifade eden Soylu, HDP'nin 24 Haziran seçimlerinde TBMM’ye CHP’nin oylarıyla girdiğini ileri sürdü. Soylu, şöyle devam etti, ''CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçimleri öncesi HDP ile gizli bir işbirliği içine girdi. 325 PKK'lıyı kendi listelerine yazdılar. Kim yazdı? CHP. Kim yazdı? İYİ Parti ve Saadet Partisi. Belediye meclisi üyesi yazdılar. PKK’ya bomba taşıyan adamın belediyede ne işi var ya? Uyuşturucu parasını PKK’ya gönderen adamın belediyede ne işi var? CHP’de ne işleri var? Sorun CHP’li, İYİ Partili kardeşlerimize, Saadet Partili kardeşlerimize. Kılıçdaroğlu diyor ki 'temiz kağıtları var'. Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı oldu mu? Onlarca insanın öldürülmesi için talimat verdi mi vermedi mi? Kılıçdaroğlu senin kafan temiz değil. O zaman biz de 94 tane belediyeyi görevden almasaydık, 94 belediyeyi aldık değil mi görevden? 198 tane belediye meclis üyesini görevden aldık. Niçin aldık? Teröre bulaştıkları için. Mahkeme kararı var mıydı? Yoktu, kanun İçişleri Bakanı'na yetki veriyor. Adam dağa silah, para gönderecek, ben de İçişleri Bakanı olacağım, aval aval bakacağım. Geçti o günler artık. Kılıçdaroğlu diyor ki 'tutuklasaydın'. Mahkeme biter, tutuklarsın. 178’ine idari ve adli işlem yapıldı bunların. Kılıçdaroğlu ne yapıyor? PKK’lıları savunuyor. Sana mı kaldı PKK’lıları savunmak? 325 PKK’lıyı listelere yaz, ondan sonra PKK’yı savun, himayene al. Yazıklar olsun sana Kılıçdaroğlu."

'AKŞENER DYP’DEN NASIL AYRILDIĞINI AÇIKLASIN'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de eleştiren Soylu, "Biz onunla aynı partide siyaset yaptık. Doğru Yol Partisi’nden nasıl gittiğini bilirim. Kendisi bir gün açıklasın nasıl gittiğini ve niçin gittiğini. Arkasında kara bir defteri var, açıklasın. Açıklamazsa ben söyleyeceğim. Söylerim diye sesini çıkartamıyor. Milletin huzuruna çıkacak insan tertemiz olacak, tertemiz. Bu millet temiz insanlara layık, öyle arkasında kara izleri olanlara değil" dedi.

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Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

