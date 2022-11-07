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  4. Bakan Soylu operasyonun detaylarını paylaştı! Adana'da ele geçirildi

Bakan Soylu operasyonun detaylarını paylaştı! Adana'da ele geçirildi

07.11.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 132 milyon 250 bin kaçak makaron ve 4 milyon 725 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi. Polis ekipleri, operasyon sonucu bir kişiyi gözaltına aldı.

Bakan Soylu operasyonun detaylarını paylaştı! Adana'da ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da 132 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ve 4 milyon 725 bin doldurulmuş sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 132 milyon 250 bin adet gümrük kaçağı makaron, 4 milyon 725 bin doldurulmuş sigara, 31 ton 600 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 1 adet sigara sarma ünitesi ele geçirildiğini bildirerek, "Kahraman polislerimize tebrikler." ifadesini kullandı.

Adana Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olayın şüphelisi bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ve tahkikata başlandığı belirtildi. (AA)

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Adana operasyon

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