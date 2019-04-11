HABER

Bakan Soylu, ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya ilçesindeki Necdet Seçkinöz Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu - 15 Temmuz şehitleri anısına oluşturulan "Üç Boyutlu 15 Temmuz Şehitleri ve Kültür Mirası" katlarını gezen Soylu, şehitlerin hayat hikayesini anlatan öğrencileri dinlerken duygulandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya ilçesindeki Necdet Seçkinöz Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Soylu, Çankaya ilçesindeki Necdet Seçkinöz Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okul Müdürü Cuma Ali Can'dan okul hakkında bilgi alan Soylu, okulda 15 Temmuz şehitleri anısına oluşturulan "Üç Boyutlu 15 Temmuz Şehitleri ve Kültür Mirası" katlarını gezdi.

Burada şehitlerin hayat hikayesi anlatan öğrencileri dinleyen Soylu'nun duygulandığı görüldü. Daha sonra 5/H sınıfına giren Soylu, öğrencilere İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Kırmızı Düdük" kampanyası hakkında bilgi verdi.

Bir süre sohbet ettiği öğrencilere ileride hangi mesleği yapacaklarını soran Süleyman Soylu, öğrencilerle sohbet etti.

Dersi dinleyen öğrencilere, tarihi öğrenmenin önemini anlatan Soylu, öğrenciler tarafından seslendirilen "Kemerini tak" şarkısını dinledi.

Türkçe dersini daha iyi anlamak için çarkıfelek oyununu oynayan öğrencileri izleyen Soylu, ziyaretin onlarla öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

PARTNERKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksinizKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksiniz
Kütahya'da zehirlenen 10 köpek öldüKütahya'da zehirlenen 10 köpek öldü
Alkollü olduğu iddiasıyla kesilen ceza mahkeme kararıyla iptal edildiAlkollü olduğu iddiasıyla kesilen ceza mahkeme kararıyla iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 temmuz şehitleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Necdet Seçkinöz Ortaokulu Üç Boyutlu 15 Temmuz Şehitleri ve Kültür Miras

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Kayseri Emniyeti'nden aranan şahıslara büyük operasyon

Kayseri Emniyeti'nden aranan şahıslara büyük operasyon

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse yarının garantisini veremez'

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse garanti veremez'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.