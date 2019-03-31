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Bakan Soylu, oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 08:45 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile birlikte Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'nda 1004 numaralı sandıkta oyunu kullandı - Bakan Soylu: - "Bütün arkadaşlarımız güvenlik tedbirlerini aldılar. Milletimiz huzur içerisinde bugün oyunu kullanacaktır. Bugün, söz milletin."

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Bakan Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile birlikte oy kullanacağı Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'na geldi.

Vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Soylu, 1004 numaralı sandıkta oy kullandı. Sandığa ilk oy pusulasını eşi Hamdiye Soylu attı. Eşinin ardından Bakan Soylu da, "Hayırlı olsun" temennisiyle oyunu sandığa attı.

Bakan Süleyman Soylu, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün, Türkiye'de bir demokrasi havası var." dedi.

Oy verme işlemlerinin bazı illerde saat 07.00, bazı illerde ise saat 08.00 itibarıyla başladığını hatırlatan Soylu, "Şu ana kadar herhangi bir olay intikal etmiş değil. Ufak tefek birtakım olayların dışında, bütün arkadaşlarımız güvenlik tedbirlerini aldılar. Milletimiz huzur içerisinde bugün oyunu kullanacaktır. Bugün, söz milletin." diye konuştu.

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Artvin’de oy kullanma işlemi başladıArtvin’de oy kullanma işlemi başladı
İstanbul'da oy verme işlemi başladı (1)İstanbul'da oy verme işlemi başladı (1)
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