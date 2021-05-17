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Bakan Soylu, Peker'in iddialarının araştırılmasını için savcılığa başvurdu

17.05.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisiyle ilgili tüm iddialarının araştırılmasını istedi.

Bakan Soylu, Peker'in iddialarının araştırılmasını için savcılığa başvurdu

Bakan Soylu, ayrıca Peker hakkında "hakaret ve iftira" gerekçesiyle suç duyurusunda da bulundu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisi hakkındaki iddialarının araştırılması için Ankara Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Soylu ayrıca Peker hakkında “hakaret ve iftira” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, avukatı aracılığıyla bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisi hakkındaki iddialarının araştırılması için başvurdu. Soylu'nun dilekçesinde Peker ve örgüt üyelerine yönelik adli makamlarca yürütülen soruşturma kapsamında kısa süre önce kolluk kuvvetlerince operasyon yapıldığı hatırlatıldı.

Dilekçede İçişleri Bakanı Soylu'nun "bilgisi dahilinde yapılan bu operasyon sonrası," organize suç örgütü liderinin özellikle Bakan Soylu'nun kendisiyle ilgili açıklamalarının ardından Bakan hakkında "gerçeğe aykırı, tamamen algı yaratmaya yönelik uydurma içerikli video" yayımladığı belirtilerek, söz konusu videoların "kötü niyetli çevrelerce dile getirilen dedikodu niteliğinde" olduğunun kolaylıkla tespit edileceği ifade edildi.

Ayrıca, videoda iddia edilen, Süleyman Soylu'nun DYP Genel Başkanlığı adaylığı sürecinde Peker'in Soylu'ya yardım ettiği, Sedat Peker'e korumanın Süleyman Soylu tarafından verildiği, hakkında dosya hazırlandığına dair Soylu tarafından Peker'e haber verildiği ve Peker'in yurt dışına kaçışı sürecinde haber aldığına dair iddiaların araştırılmasının talep edildiği belirtildi.

Sedat Peker'in "uydurma senaryolara" dayalı hakaret ve iftiraları Başsavcılığın araştırma ve soruşturmasının zorunluluğu hasıl olduğu ifade edildi.

Soylu ayrıca Peker'in kendisine yönelik sözleriyle ilgili "hakaret ve iftira" suçlaması ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda da bulundu. Başvuru dilekçesinde Peker ile beraber hareket edenlerin tüm iletişim ve irtibatlarının tespit edilmesi, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması istendi.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videoların dördüncüsünde "Süleyman Soylu, sen demedin mi 'Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar, ben tehlikeli bir durum olunca haber vereceğim' demedin mi?" iddiasında bulunarak, "Koruma polisimi sen vermedin mi?" demişti.

Bakan Soylu'nun geçen yıl Nisan ayında istifasını sunmasına, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesine işaret eden Peker, "Bizim temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya, bir gün önce robot hesaplardan tweetler hazırladı!" iddiasını dile getirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu videoda kendisine yönelik iddialara yanıt veren bir açıklama yapmıştı. Soylu, "müptezel operasyon elemanı" şeklinde seslendiği Peker'e "İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol" çağrısında bulunmuştu.

Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videoların dün beşincisini de yayımladı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya işaret ederek "Büyük konuşma. Parça parça yapacağım, her hafta canını bir kere yakacağım. Öyle ya, sen benim dönüş biletimdir. Sen benim bütün bahislerimi üzerine oynadığım jokerdin. Bizi yaktın" diye seslenmişti.

DW, ANKA /AI, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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