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  4. Son Dakika: Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Son Dakika: Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

16.02.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meclis'te Gara açıklamasını yaptığı sırada HDP sıralarından gelen sesler üzerine gerginlik yaşandı. Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Dün gece 12 aileyi aradım arkadaşlarımla birlikte. Müslüm Altuntaş'ın babasının söylediği cümle, 'gam yok keder yok bakan bey' dedi. Bu kadar uzun ve yorucu bir süreçten sonra ailelerin bu metaneti ve ortaya koydukları bu sabır bu milletin ruhunun kendilerinin tamamen vücudunda bezenmiş hali bize dün akşam bir ders daha verdi. Bu çocuklarımızın hiçbiri pikniğe giderken kaçırılmadı.

Bir operasyondayken de kaçırılmadı. Bu olayın duyulduğu ilk andan itibaren AB ve ABD, PKK inşası ile gerçekleşen sosyal medya ile söylenenler bir amaç için söylendi. Hem acımız var hem de acımızı kanırtmak için söylediler. Malatya'ya ailesine giderken kaçırıldı. Kimisi de 2016 yılında açıköğretim imtihanına giderken kaçırıldılar. Olayı olduğu gibi anlatacağım size.

Biz bu ailelere sadece bir vatandaş muamelesi yapmadık. Her üç ayda bir görüştük. Fakat birilerinin bu aileleri nasıl istismar ettiklerini bu kürsüden söyleyeceğim. Bu hepimizin derdi. Biz terörle mücadele yapıyoruz.

'TERÖR ÖRGÜTÜNDEN AHLAK BEKLEYEN AHMAKTIR'

Niçin acaba biz 300'ün altına indirdik terörist sayısını diye niye böbürleniyoruz niye bu mücadeleyi bırakmıyoruz. Oralarda bir milletvekilinin de nasıl boy gösterdiğini biliyoruz. Bu evlatlarımız ayın 10'unda şehit oldu. Çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra ölümlerini de istismar etmeye çalıştılar.

Terör örgütünden ahlak bekleyen ahlaksızdır. Terör örgütünden merhamet, vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır. Terör örgütünden hukuk bekleyen, 'Acaba bir şey olur mu?' diye ona yasalanan hain oğlu haindir.

Tam beş kere benim bakan yardımcım bir yılda görüştü ailelerle. Aileleri alıp Irak'a Erbil'e götürdüler ne oldu elleri boş döndüler. Terör örgütünün ilk katliamı mı bu hayır. 1984'ten bu yana 6 bin 21 sivil katliam gerçekleştirdi. Orada Diyarbakır annelerinden 7 tane bunlardan vardı. Devlet burada üzerine düşen her görevi yerine getirmiştir.

Tam beş kere benim bakan yardımcım bir yılda görüştü ailelerle. Aileleri alıp Irak'a Erbil'e götürdüler ne oldu elleri boş döndüler. Terör örgütünün ilk katliamı mı bu hayır. 1984'ten bu yana terör örgütü, 6 bin 21 sivil katliam gerçekleştirdi.O İHD denilen canı çıkasıcası dernek, bir tanesi için bir laf söyledi mi? Orada Diyarbakır annelerinden 7 tane bunlardan vardı. Devlet burada üzerine düşen her görevi yerine getirmiştir.

'KARAYILAN'I BİN PARÇAYA BÖLMEZSEK RAHAT ETMEYİZ'

Bu çocuklar kaçırıldıklarında Pervin Buldan dedi ki, 'biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar'. 10 tane çocuğa acımayan, askerime, polisime ve oradaki kahraman jandarmama acımayan sivil vatandaşıma acır mı? Vücut bütünlüklerinin fotoğrafların hepsi burada. İçimiz kan ağlıyor; ama bu fotoğraflara baktığınız zaman Allah şahittir o Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek rahat etmeyiz.

'ŞEHİTLERİMİZ ONLARI YENECEK'

Terörle mücadele bugün başlamamıştır fakat en yakın zamanda bu PKK'nın kökünü kazıyarak sona erecektir. Türkiye'de 300'ün altına düştü fakat İran ve Irak 5 bin terörist var. Aynı meseleyi Suriye'ye yaptıkları için çocukları orada ailelerinden kopararak sözde askere aldıkları için orada 5 bin kişi var. İşimizin bitmediğini söylemek için söylüyorum.

'HİÇ GÜLMEYİN HANIMEFENDİ, BİZ GÜLMÜYORUZ'

Allah şahittir, bu PKK terör örgütü ailelerimize karşı, şehitlerimize karşı galip gelemeyecek. Sizi yenecekler. (HDP sıralarına dönerek) Hiç gülmeyin hanımefendi, Biz gülmüyoruz.

PKK, ailelerimize karşı zafer kazanamayacak, ailelerimiz onları yenecek.

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