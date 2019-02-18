Bakan Soylu: PKK terörü diye bir şey kalmayacak (2)

SOYLU: İLERİDE ÇOCUKLARIMIZA, 'ALLAH İÇİN BEN DOĞRU TARAFTAYDIM' DEYECEĞİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak ilçesinde bir restoranda gerçekleşen programa katıldı. AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse ve çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda konuşan Soylu, AK Parti teşkilatları mensuplarının ileride çocuklarına, torunlarında gururla anlatacağı şeyler olduğunu söyledi. İçinde sağcısından solcusunda, PKK'lısından FETÖ'cüsüne, Avrupalısından Amerikalısına kadar her kesimin olduğu bir ittifaka karşı doğru yerde olduklarını anlatacaklarını kaydetti. Soylu, "Allah'a şükür, 'Ben o gün ilçe başkanıydım, ben o gün mahalle başkanıydım, gençlik kollarındaydım, kadın kollarındaydım, ben o gün sadece bu memleketin sevdalısıydım, belki sıradan bir teşkilat mensubuydum ama Allah için ben doğru taraftaydım, millet için ben doğru taraftaydım' diyeceğiz" diye konuştu.

En başından beri doğru yerde yer aldıklarını ve mücadelelerine uygun yaşadıklarını aktaran Soylu, "Hiçbir şekilde bu doğru yoldan ayrılmadık. Biz Mevlana'nın yolundayız, Hacı Bektaşi Veli'nin, Hoca Ahmet Yesevi'nin, Akşemsettin'in, Pir Sultan'ın, İstanbul'u fetheden ve genç yaşında bütün dünyaya bir devrimin nasıl gerçekleştirileceğini gösteren Fatih Sultan Mehmet Han'ın yolundayız. Bizi bütün dünyaya tanıtan Yavuz Sultan Selim Han'ın, Kanuni Sultan Süleyman'ın yolundayız. Biz Allah yolundayız, millet yolundayız, biz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundayız" dedi.

'HERKESE DİŞ GEÇİRDİLER AMA TAYYİP ERDOĞAN'A DİŞ GEÇİREMEDİLER'

Türkiye'nin ilerlemesine karşı her zaman bir dış müdahale yapıldığını ama 2002'den sonra hiçbir müdahalenin Recep Tayyip Erdoğan'ı sarsmadığını aktaran Soylu, şunları söyledi:

"Türkiye biraz ürettiğinde sağ-sol kavgalarını çıkardılar. Sonra da millete vebayı gösterip, sıtmaya razı eder gibi o kavgaları bahane edip 80 darbesini gerçekleştirdiler. Rahmetli Özal'la biraz toparlanır gibi olduk, rahmetli Erbakan'ın gayretlerini gördüler, 28 Şubat'ı tezgahladılar. Bütün bunları yaptılar ama 2002'den sonra ne yaptılarsa Allah'a hamdolsun ki Tayyip Erdoğan'a sökmedi. Herkese diş geçirdiler ama Tayyip Erdoğan'a diş geçiremediler. 367 dediler sökmedi, 27 Nisan muhtırası dediler para etmedi, 2009 kapatma davası dediler sökmedi, MİT darbesi yapalım dediler tutmadı, kumpaslar kurdular, geziyi, 17-25 Aralık'ı tezgahladılar olmadı, 7 Haziran seçimlerinden sonra terörü gazladılar başaramadılar, en nihayetinde 15 Temmuz'da tankla, uçakla saldırdılar. Recep Tayyip Erdoğan liderliğini, millet de cesaretini gösterdi. Sokağa indi duruma vaziyet etti ve onlar yine başaramadılar. Ne yaptılarsa Erdoğan'a diş geçiremediler. Bir türlü milletle arasına giremediler. Onlar saldırdıkça millet sahiplendi. Onlar yüklendikçe Erdoğan da bu feraset sahibi milletle yükseldi."

Bakan Soylu, ayrıca Mamak'taki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, MHP'nin belediye meclis üyesi aday adaylarını tanıttı.

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