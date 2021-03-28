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Bakan Soylu: PKK/YPG’ye, Azez’de büyük darbe

28.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristler tarafından, Azez’de sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu: PKK/YPG’ye, Azez’de büyük darbe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından teröristlerin Suriye’nin Azez kentinde sivillere yönelik saldırılarda kullanacağı çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Soylu paylaşımında, “PKK/YPG’ye, Azez’de Büyük Darbe! Azez’de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf., 1 Keskin Nişancı Tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi” ifadelerini kullanarak, Emniyet İstihbarat, TEM birimleri ve Suriye Görev Gücü’nü tebrik etti. (İHA)

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ypg pkk Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

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