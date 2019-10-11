Bakan Soylu: PKK'yı alır DEAŞ'a üst üste koyar hepsini sileriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Hiç zahmet etmeyin. Bir terör örgütünü, başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştıramazsınız. Biz bunu yemeyiz ve kabul etmeyiz. Hiç kimse merak etmesin. Biz PKK'yı alır, DEAŞ'la üst üste koyar hepsini bir kalemde siler süpürürüz. Bu coğrafyaya da huzuru, barışı, kardeşliği getiririz" dedi.

Ankara'da Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı tarafından düzenlenen pilotluk ve teknisyenlik kursunu tamamlayan askerler için Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törene Bakan Soylu'nun yanında, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve askeri personel ile mezun olan askerlerin aileleri katıldı.

'BAŞARAMIDILAR, BAŞARAMAYACAKLAR'

Bakan Soylu, Türkiye'nin hem kendi ülkesinden hem de Ortadoğu'dan terör belasını kazımak üzere yola çıktığını belirterek, bu bölgede kimin kim olduğunu, kimin kiminle ortak olduğunu, sivilin nerede, teröristin nerede olduğunu, kimin hangi etnik kökenden olduğunu, kimin Arap, kimin Türkmen, kimin Kürt olduğunu, sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy bildiklerini söyledi.

Türkiye'nin 40 yıldır terör örgütü PKK ile mücadele ettiğini ifade eden Bakan Soylu, "PKK'nın güya uyanık sözcüleri, bugün verdiğimiz mücadeleyi 'Türk-Kürt kavgası' diye dünyaya pazarlamaya çalışıyorlar. Bütün dünya bilsin; biz bin yıldır birlikte yaşıyoruz. Farklı mezhep gruplarından arkadaşlarımızla, alevisiyle, sünnisiyle, lazıyla, pomağıyla, zazasıyla birlikte çalışıyoruz, birlikte yaşıyoruz. Düğünler yapıyoruz, aileler kuruyoruz. PKK ve onun borazanları, bu bin yıllık kardeşliğimizi, 40 yıldır bir terör örgütünün içinde yok etmeye çalışıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramadılar ve başaramayacaklar" dedi.