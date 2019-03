İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu sefer karşımızda PKK’yı belediyelere ortak etmek isteyen bir yapı var. Biz buna tepkisiz kalamayız. Su anda bizim evlatlarımız, 5 metre karda, eksi 30 derecede terörist pesinde koşarken biz burada Kandil’in adamlarının belediyelerine sızmasına sessiz kalamayız" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, “Pursaklar Şehit Ailesi, Gazi ve Engelliler Buluşması” programına katıldı. Bakan Soylu, yaptığı konuşmada, "Birileri simdi bize kızıyor, ’İçişleri Bakanı niye meydan meydan geziyor, salon salon geziyor, niye bir şeyler söylüyor’ diye. Gezeriz de söyleriz de. Çünkü bizim bir memleket derdimiz var. Şehit ailesine gideriz, gaziye gideriz, engelli vatandaşımıza gideriz, sivil toplum kuruluşlarına gideriz, muhtarlara gideriz, kahvehanelere gireriz, meydanlarda söyleriz. Bir şekilde bu meseleyi söylemek zorundayız. Biz bugün bir yerel seçime gidiyoruz. Biz bekliyorduk ki her siyasi parti adayını alır, ortaya çıkar, kendi seçmeninden ve milletin tamamından oy ister. Projesini anlatır, vaatlerini anlatır ama daha geçen seçimden beri garip bir tabloyla karsı karsıya kaldık. Düşünün ki biz 2016’da HDP’li belediyelere PKK terör örgütüyle iltisaklı oldukları için kayyum atadık. CHP 24 Haziran’da millete döndü dedi ki ‘Bu HDP meclise giremiyor, buna destek verin, her evden bir oy HDP’ye versin,’ Simdi biz bunu anlatmayalım mı? Beka meselesi diyoruz hayır diyorlar. Peki CHP’nin HDP ile bu kadar kol kola girmesinin bir adı yok mu? DHKP-C’ye olan sevgisinin bir adı yok mu? Teröristi kollamak sana mı kaldı? Bombacıyı, katili hapishanede ziyaret etmek sana mı kaldı? Cenazesinde ağlamak sana mı kaldı? HDP’li kadın eşbaşkan çıktı, ‘Ben sırtımı PKK’ya, PYD’ye yaslıyorum’ dedi, DHKP-C bombacısının mezarının basında ağıt yaktı, bunu içeri aldık 4 tane duvar verdik, ‘Simdi sırtını istediğin duvara yasla’ dedik.

CHP tuttu güya adalet yürüyüşünde bu kadına selam çaktı. Simdi biz bunu anlatmayalım mı? Benim meydan meydan değil, salon salon değil, tek tek ev ev gezmem lazım, dükkan dükkan gezmem lazım, her kapıyı çalıp, zillere basıp, ‘Ben bu milletin bir evladıyım, büyük bir tezgah var, garip bir is var, Allah askına su meseleyi sizinle iki dakika konuşalım’ diye gerçekten kapı kapı anlatmam lazım. Çünkü tablo bu kadar vahimdir. Bu sefer karsımızda PKK’yı belediyelere ortak etmek isteyen bir yapı var. Biz buna tepkisiz kalamayız. Su anda bizim evlatlarımız, 5 metre karda, eksi 30 derecede terörist pesinde koşarken biz burada Kandil’in adamlarının belediyelerine sızmasına sessiz kalamayız. Daha önce de ifade ettim, yine söylemek isterim, HDP ile PKK arasındaki ilişki muğlak değildir mutlaktır ve bunu seçim kampanyasının son saniyesine kadar bıkmadan usanmadan söyleyeceğiz. Kim rahatsız olursa olsun. Kimin yüzü ekşirse ekşisin. Kimse merak etmesin, ‘Apo için yürütmeyiz’ dedik yürütmedik, değil heykelini kibrit çöpünü dahi dikmelerine müsaade etmeyiz, bu kadar açık ve nettir" açıklamasında bulundu.