HABER

Bakan Soylu: PKK'yı söktük, psikolojik olarak da perişan ettik

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 23:42 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu,Fatih Topkapı Sosyal Tesisleri'nde Kastamonu'nun kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Bakan Soylu: PKK'yı söktük, psikolojik olarak da perişan ettik

İlkay DİKİCİ /İSTANBUL,(DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu,Fatih Topkapı Sosyal Tesisleri'nde Kastamonu'nun kanaat önderleri ile bir araya geldi.

FİTİL FİTİL BURNUNUZDAN GETİRECEĞİZ
Salondakilere seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Esenyurt'u biliyorsunuz. Son 30 yılın teröre katılımdaki en düşük sayı şu andaki sayı. İflahlarını kestik kesmeye devam edeceğiz. O 30 yılın en düşük sayısında 2018'de, Esenyurt HDP binasından gidiyor insanlar dağa. Pay en çok onda biliyor musunuz. Doğu ve Güneydoğudaki bu yapıyı kestiğimiz için. Biz onların dağa kazandırdıklarından üç katı fazla her yıl teslim alıyoruz, aynı zamanda aileleriyle beraber irtibata girip ikna ettirip adalete teslim ettiriyoruz. PKK'yı söktük. Psikolojik olarak da perişan ettik. Kendi içlerindeki her konuşmalarında gözyaşları var. Yandık, bittik, çıkamıyoruz. Bu iyi günleriniz fitil fitil burnunuzdan getireceğiz" şeklinde konuştu.

İLK KEZ DÜN GECE FATİH'TE BİR HIRSIZLIK OLAYI OLMADI
Bakan Soylu, “Bir şey daha söyleyeceğim dün için çok uzun yıllardan beri ilk kez dün gece Fatih'te bir hırsızlık olmadı. Bu önemli bir şey. Sadece uyuşturucu satıcılarının değil, sadece PKK'nın değil, sadece DEAŞ'ın değil, sadece FETÖ'nün değil hırsızların da iflahını kesmek için mücadele ediyoruz. 2018 yılında 275 organize suç çetesini çökerttik. 10'u ulusal bazda" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Bakan Soylu: PKK'yı söktük, psikolojik olarak da perişan ettikBakan Soylu: PKK'yı söktük, psikolojik olarak da perişan ettik

PARTNERHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuşHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuş
Cem Küçük ve Fuat Uğur’a “En iyi Gazeteci ve Programcı” ödülüCem Küçük ve Fuat Uğur’a “En iyi Gazeteci ve Programcı” ödülü
Küçükçekmece'de "Başbuğ Alparslan Türkeş Gençlik Merkezi" açılacakKüçükçekmece'de "Başbuğ Alparslan Türkeş Gençlik Merkezi" açılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Erdoğan'a çok sert yanıt!

Akşener'den Erdoğan'a çok sert yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli açıklamalar

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocukların traktörde tehlikeli yolculuğu

Çocukların tehlikeli yolculuğu

09 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekildi! 13 milyon 1 kişinin

Foça’da 6 kaz işkence edilerek öldürüldü

İlçe diken üstünde! Hepsi işkence edilerek öldürüldü

'Gel seninle bir konuşalım' dedi! Dehşet saçtı

'Gel seninle bir konuşalım' dedi! Dehşet saçtı

İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a ‘Yeşil alan’ cevabı

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Restorasyondaki Sümela Manastırı görüntülendi

Sümela Manastırı'nın içi görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.