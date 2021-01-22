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Bakan Soylu: "Polis arama ve kurtarma birimlerinde görevlendirilmek üzere 2 bin 240 personele eğitim verilmesini planladık"

22.01.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polis arama ve kurtarma birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 2 bin 240 personele eğitim verilmesini planladık" dedi.Yeni kurulan Polis Arama Kurtarma (PAK) biriminin tanıtım programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir hedefe daha ulaştıklarını belirterek, "İlk önce Jandarma Genel Komutanlığımızın bünyesinde bulundurduğumuz JAK timleri hakikatten afet durumunda çok büyük bir disiplin getirmiştir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polis arama ve kurtarma birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 2 bin 240 personele eğitim verilmesini planladık" dedi.
Yeni kurulan Polis Arama Kurtarma (PAK) biriminin tanıtım programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir hedefe daha ulaştıklarını belirterek, "İlk önce Jandarma Genel Komutanlığımızın bünyesinde bulundurduğumuz JAK timleri hakikatten afet durumunda çok büyük bir disiplin getirmiştir. Ardından sivil toplum örgütlerimiz, AFAD ve şimdi de Polis Arama Kurtarma (PAK) timlerimizle birlikte inanıyorum ki afete daha hazır hale gelen tabloyu inşallah birlikte gerçekleştkmiş olacağız. Polisimizin görevi sadece afette arama kurtarma değil. Birçok afeti birlikte yaşadık. 2020 yılı, afet bölgesi olan Türkiye’de bize birçok acı ve dram yaşatmasına rağmen birçok tecrübeyi de beraberinde getirdi" ifadelerini kullandı.
Afet durumunda tek öğünde 30 bin kapasitelik 5 mobil aşevi ve mutfağın hazırlandığını belirten Bakan Soylu, "Afet durumunda bir öğünde 10 bin yemek verebilecek çok güzel bir mobil aşevimiz, mutfağımız var. Bir 10 binlik kapasiteyi de jandarmamız hazırlıyor. Bir 10 binlik kapasiteyi de Belediyeler Birliği’nden rica etmiştik Elazığ depreminin ardından, onlar hazırlıyorlar. Yani 30 bin kapasitelik 5 mobil aşevi ve mutfağı böylece kazandırmış olacağız. Daha büyük bir afetle karşı karşıya kaldığımızda şehrin veya şehirlerin birçok yerine hem arama kurtarma hem güvenlik ve yardım, aynı zamanda da vatandaşımızın deprem anında ihtiyaç duyduğu özellikle gıda gibi bekletenlerini temin edebilmek için oluşturduğumuz kapasiteyi sürekli olarak arttırıyoruz. Hakikaten çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Bu bizim Jandarma Arama Kurtarma’dan sonra emniyet teşkilatımız için bir hayalimizdi. Allah’a şükürler olsun gerçeklemiş oldu. Buna katkı koyan herkese, bu noktaya getirip kapasiteyi geliştirip milletimizin zor gününde hizmetinde olacak herkese çok teşekkür ediyorum. AFAD’a teşekkür ediyorum. AFAD sadece afetleri koordine etmiyor. Afet öncesi, afet anını ve afet sonrasını koordine etmiyor. Aynı zamanda afette birlikte çalıştığı ekiplerin eğitimlerini ve standartlarını sağlayabilecek çok önemli, çok güçlü bir kurum olarak görevini yerine getiriyor" şeklinde konuştu.

"Faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı analitik bir çerçeveye oturttuk"
Afet yönetim stratejisi belirlediklerini belirten Bakan Soylu, "2019-2020 yıları arasında deprem hareketliliği yüzde 43 oranında artmıştır. Bu hareketlilik tek bir yerde toplanıyor değil. Ülkemizin doğusunda, batısında, Ege’sinde, dün Kıbrıs’ta yaşandığı gibi Akdeniz’de depremler kaydediyoruz. Tıpkı göç gibi engellemek yerine yönetmeye odaklanmalıyız. Türkiye, bu gerçekten yola çıkarak 1999 depremini kendisine milat kabul etmiş, afet yönetimi konusunda büyük bir dönüşüm yaşamış, önemli adımlar atmıştır. İlk büyük adımımız afet yönetimi konusunda görevli kurumların tek bir çatı altında toplanarak AFAD Başkanlığımızın kurulmasıdır. Böylelikle hem kapasite hem strateji hem de koordinasyon avantajına sahip olduk. Afet öncesi risk azaltma, afet anında müdahale ve afet sonrası iyileştirme gibi üç ayağa oturan model bütünleşik bir afet yönetim stratejisi belirledik. Bu aşamaların her birini ayrı ayrı ele alarak faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı analitik bir çerçeveye oturttuk" diye konuştu.

"2021 için hesapladığımız hedef 51 milyon kişiye afet eğitimini ulaştırmak"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet öncesini yönetmenin öneminden yola çıkarak 2020 yılının temasını afetlere hazırlık yılı olarak belirlemiştik. 2021 yılını da yine aynı doğrultuda afet eğitim yılı olarak belirledik. Bu kapsamda Türkiye çapında 369 faaliyet planladık. Toplam 64 kurum ile işbirliği protokolü imzalanacak. Kampanya 2021 için hesapladığımız hedef 51 milyon kişiye afet eğitimini ulaştırmak. İçişleri Bakanlığı sitesine de ekleyeceğiz. 2021 Afet Eğitim Yılı’nın bir eğitim sayacını oluşturduk. Pazartesi gününden bugüne kadar 26 bin 250 kişi var. İnşallah bu yılın sonuna kadar bu sayaçta hep birlikte 51 milyon kişiyi tamamlayacağız" açıklamasında bulundu.

"Polis Arama ve Kurtarma birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 2 bin 240 personele eğitim verilmesini planladık"
Eğitimlerin sürdüğünü dile getiren Bakan Soylu, "Afet anı müdahale kapasitemize çok büyük kurumsal bir tecrübeyi ve gücü bugün işin içine katıyoruz. Tanıtımı için toplandığımız Polis Arama Kurtarma ekibi de Afet Yönetim Stratejimizin bu yeniliğin bilinçli bir parçasıdır. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde Özel Hareket Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki 8 il müdürlüğünde, Güvenlik Daire Başkanlığı’na bağlı Ankara ve İstanbul Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüklerinde ve 7 il Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinde Arama ve Kurtarma Birlik Amirlikleri ve şube müdürlüklerini kurduk. Polis Arama ve Kurtarma birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 2 bin 240 personele eğitim verilmesini planladık. 10 bin personelinde bu kapsamda eğitimini tamamladık. Bin 129 personelimizin eğitimleri de nasip olursa önümüzdeki günlerde tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

"’Nerede kaldı bu devlet’ sözüne düçar olmadık"
Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde karşı karşıya kaldığımız hiçbir afette ’nerede kaldı bu devlet’ sözüne düçar olmadık, ’nerede kaldı bu devlet’ haykırışının muhatabı olmadık. İnşallah Allah böyle bir haykırışın muhatabı olmayı nasip etmez. Hazırlıklı olmalıyız" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının ardından hizmete alınan yeni araçların Polis Arama Kurtarma personeline anahtar teslimini yaptı.

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