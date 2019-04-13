Bakan Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) Genel Kurulunda konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Attığımız her olumlu adım, elde ettiğimiz her olumlu gelişme, hızlı bir şekilde bilançolara ve tablolara yansımaya başladı” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 51’incisi düzenlenen Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) Genel Kurulu’na katıldı. Bakan Soylu, nüfusta Avrupa’ya göre iyi durumda olduğumuzu belirtip, 1985 yılında bizim nüfusumuzun yüzde 4,7’si 65 yaşın üzerindeyken bugün bu oran yüzde 9,8 olduğunu ve TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonlarına göre 65 yaşın üzerindekilerin oranı 2023 için yüzde 10,2’ye; 2040’ta 16,3’e; 2060 yılında ise yüzde 22,6’ya yükseleceğini söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘en az üç çocuk’ söyleminin de tam da bu noktada bilimsel bir temele dayandığını da bir not olarak ilave etmek isterim” diye konuştu.
“Birçok konuda olduğu gibi başlarken geç kalmadık”
Hem ülke ekonomisi açısından hem de kendimiz için, emeklilik sonrası hayatın kalitesinin arttırılması yönünde bir şeyler düşünmek gerektiğini vurgulayan Bakan Soylu, “Bugün genel kurulunu yaptığımız POLSAN’ımızın da kuruluşu, bildiğiniz gibi 1913’te çıkarılan bir nizamname ile olmuştur. Yani aslında, birçok konuda olduğu gibi başlarken geç kalmadık. Ama ilerleme ve gelişme noktasında, mazimizle doğru orantılı bir yerde olmadığımız da bir vakıadır. Dünyadaki örneklerine baktığımızda aralarında küçük yönetim farkları olmakla birlikte genel olarak başarılı bir sistem görüyoruz” şeklinde konuştu.
Dünyanın geldiği noktada POLSAN ve benzerlerinin eskiden belki mesleki bir avantaj veya bir ek tasarruf unsuru olarak düşünülmüş işler olduğunu vurgulayan soylu, günümüzde bu yapıların sosyal güvenlik sisteminin taşıyıcılarından birisi olarak karşımızda olduğunu belirterek, Türkiye olarak yolumuzun çok uzun olduğunu kaydetti.
“Fon yönetime odaklı bir yönetim yapılanmasına gittik”
Polsan’a ayrı bir önem verdiklerini ve birtakım yeniliklere imza attıklarını kaydeden Bakan Soylu, “Attığımız her olumlu adım, elde ettiğimiz her olumlu gelişme, hızlı bir şekilde bilançolara ve tablolara yansımaya başladı. Yeni hedeflere ulaşabilmek için bir kurumda sadece kanun ve tüzük değiştirmek değil, anlayışı da değiştirmek gerekiyordu, biz de buna odaklandık. Fon yönetime odaklı bir yönetim yapılanmasına gittik, POLSAN tarihinde ilk defa bütün şirketlerimiz kâra geçti ve “polsan turizm” şirketini yeniden yapılandırarak, kongre turizminde ve seyahat acenteliğinde iddiali bir yere getirdik” ifadelerini kaydetti.
“İçimize sızmış bir örgüt”
Türkiye’de 15 Temmuz sürecinden sonra ciddi bir arınma sürecine girildiğini söyleyen Bakan Soylu, FETÖ’nün diğer terör örgütleri arasında hepsinden karmaşık bir yapıya sahip ve içimize sızmış bir örgüt olduğunu belirterek, “Hem büyük ölçüde temizledik hem de ortaya koydukları tahribatları tam anlamıyla gün yüzüne çıkardık. İşte Polsan’da ortaya koyduğumuz bu anlayış değişikliği ve atılımın temelinde de bu temizlik hareketi yatmaktadır” diye konuştu.
Hedeflerinin Polsan’ı Türkiye’nin en güçlü sandığı yapmak olduğunu kaydeden Soylu, tüm emniyet mensuplarına Polsan’a güvenmeleri ve katılmaları konusunda çağrıda bulundu.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da, emniyet teşkilatı açısından esas itibariyle ümit veren ortaklarına emeklilikte artı katkılar sunması arzulanan bu sandığın süreç içerisinde işlevini yeterince yerine getiremediğini belirterek, “Hepimizin bildiği üzere bir yapının eline geçmek suretiyle sandık üzerinden elde edilen gelirlerin, imkanların bir örgüte mali kaynak oluşturacak peşkeş çekilecek, bir takım sosyal aktiviteleri için kullandırılacak alanlar olarak sunulduğunu gördük. Son yıllarda sandıkla ilgili yapılan değişikler ve sayın bakanımızın bizzat gayretiyle her polis adayının zorunlu üye olmasını sağlayacak bir düzenleme yapılmış olması önümüzdeki süreçte sandık üyelerinin hacminin artışı, bundan kaynaklı sermaye yükselmesi ve hepsinden öte bugüne kadar güzel çabalar yapan sandık yönetim kurulunun eksik alanlardaki düzeltmeye yönelik faaliyetlerinin çok daha aktif olacağını biliyoruz” ifadelerini kullandı.
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