Bakan Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) Genel Kurulunda konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Attığımız her olumlu adım, elde ettiğimiz her olumlu gelişme, hızlı bir şekilde bilançolara ve tablolara yansımaya başladı” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 51’incisi düzenlenen Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) Genel Kurulu’na katıldı. Bakan Soylu, nüfusta Avrupa’ya göre iyi durumda olduğumuzu belirtip, 1985 yılında bizim nüfusumuzun yüzde 4,7’si 65 yaşın üzerindeyken bugün bu oran yüzde 9,8 olduğunu ve TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonlarına göre 65 yaşın üzerindekilerin oranı 2023 için yüzde 10,2’ye; 2040’ta 16,3’e; 2060 yılında ise yüzde 22,6’ya yükseleceğini söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘en az üç çocuk’ söyleminin de tam da bu noktada bilimsel bir temele dayandığını da bir not olarak ilave etmek isterim” diye konuştu.

“Birçok konuda olduğu gibi başlarken geç kalmadık”

Hem ülke ekonomisi açısından hem de kendimiz için, emeklilik sonrası hayatın kalitesinin arttırılması yönünde bir şeyler düşünmek gerektiğini vurgulayan Bakan Soylu, “Bugün genel kurulunu yaptığımız POLSAN’ımızın da kuruluşu, bildiğiniz gibi 1913’te çıkarılan bir nizamname ile olmuştur. Yani aslında, birçok konuda olduğu gibi başlarken geç kalmadık. Ama ilerleme ve gelişme noktasında, mazimizle doğru orantılı bir yerde olmadığımız da bir vakıadır. Dünyadaki örneklerine baktığımızda aralarında küçük yönetim farkları olmakla birlikte genel olarak başarılı bir sistem görüyoruz” şeklinde konuştu.

Dünyanın geldiği noktada POLSAN ve benzerlerinin eskiden belki mesleki bir avantaj veya bir ek tasarruf unsuru olarak düşünülmüş işler olduğunu vurgulayan soylu, günümüzde bu yapıların sosyal güvenlik sisteminin taşıyıcılarından birisi olarak karşımızda olduğunu belirterek, Türkiye olarak yolumuzun çok uzun olduğunu kaydetti.