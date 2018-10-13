Bakan Soylu, polis memurunun nikah şahidi oldu

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis memurunun düğününe katılarak, nikah şahidi oldu.

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bakan Soylu, Bismil ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'nde 56 çocuğu, 300 torunu olan ve yörede Hamo Ağa olarak tanınan Mehmet Arslan'ın torunu polis memuru Yusuf İslam Arslan'ın düğün törenine katıldı.

Törende, polis Arslan ve Eda Bulut çiftinin nikah şahidi olan Soylu, nikahın ardından evlilik cüzdanını geline verdi.

Çifte tavsiyelerde bulunan Soylu, şöyle konuştu:

"Güzel bir yolculuğu çıkıyorsunuz. Attığınız adım aynı zamanda kutlu bir adımdır. Bu yolculuğun her anında cenabı Allah sizin yardımcınız ve kutlu yolculuğunuzda en büyük destekçinizdir. Birbirinizi muhakkak çok sevin. Sadece birbirinizi değil aynı zamanda sizi bu günlere getiren anne ve babalarınızı da sevin. Cumhurbaşkanımızın nasihatını burada söylemeye gerek yok, dedeniz göstermiş zaten. Hamo Ağa'nın 56 çocuğu var. Kaç torunun var? diye sordum 'bilmiyorum' dedi."