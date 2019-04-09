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Bakan Soylu, Polis Şehitliği'ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 14:06 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da Polis Şehitliği'nde düzenlenen törene katılarak, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da Polis Şehitliği'nde düzenlenen törene katılarak, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen ve şehit yakınları ile çok sayıda polis katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende daha sonra şehitler için dua edilerek, özel harekat polisleri tarafından saygı atışı yapıldı.

'TÜRK POLİSİ, DÜNYANIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAMAKTADIR'
Şehitlik anı defterini imzalayan Bakan Soylu, şunları yazdı:
"Yıllarca göğsünüzde onurla taşıdığınız o yıldız bugün hala ışıl ışıl parlıyorsa, sizlerin ve iki asıra yaklaşan tarihi boyunca bu teşkilatın verdiği tüm şehit ve gazilerin, meslek onurunu her şeyin üstünde tutan mesai arkadaşlarınızın sayesindedir. İçiniz rahat olsun ki; sizlerden sonra gelen kardeşleriniz de tıpkı sizler gibi yüksek bir sadakat ve gayretle vatandaşın canını, malını, namusunu korumak, aziz vatanımızın her santimetre karesinde huzur ve asayişi temin etmek için canla başla çalışmaktadırlar. Görev yaptığınız Türk Polis Teşkilatı, bugün imkan ve kapasitesiyle, sorumluluk sahasının genişliğine rağmen ortaya koyduğu başarıyla, sadece ülkemizin değil dünyanın da huzur ve güvenliğine katkı sağlamaktadır. Bizleri, asla ödeyemeyeceğimiz büyük bir minnet ve şükran borcuyla baş başa bıraktınız. Kötülüğün ve suçun kendini sürekli geliştirdiği, mağduriyetlerin giderek daha fazla arttığı bu zaman diliminde, şefaatlerinize ve manevi korumanıza ulaşabilmek, en büyük arzumuzdur. Sizler şehit, bizler de sizlere şahidiz. Sizin sadakatinize, 174 yaşındaki bu teşkilatın, o tertemiz üniformanızın hakkını verdiğinize, milletin emanetine sahip çıktığınıza, bir yaz gecesi bize ihanet edenlere karşı vatanı, milleti ve bayrağı savunduğunuza, hırsıza uğursuza karşı vatandaşın yanında olduğunuza şahidiz."
Bakan Soylu, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bırakırken, mezarların başında gözyaşı döken yakınlarına baş sağlığı diledi.

Görüntü Dökümü:
-Törenden görüntüler
-Şehitler için dua edilmesi
-İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması
-Bakan Soylu'nun mezarlara karanfil bırakması
-Mezar başında ağlayan şehit yakınlarından görüntü
-Detaylar
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

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