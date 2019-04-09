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Bakan Soylu, polis teşkilatını makamında ağırladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 19:25 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İnşallah Türkiye’nin tamamında 8-24’e geçtiğimiz andan itibaren polis teşkilatımızın ortaya koyduğu verim katbekat artacak” dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Teşkilatı’nın 174.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İnşallah Türkiye’nin tamamında 8-24’e geçtiğimiz andan itibaren polis teşkilatımızın ortaya koyduğu verim katbekat artacak” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Teşkilatı’nın 174. Kuruluş Yıl dönümü vesilesiyle Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarete Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ile alanında başarılı polis memurları katıldı.
Bakan Soylu ziyarette yaptığı konuşmada, “Türk Polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Allah nice yıllara Türk Polis Teşkilatı’nın mukavemeti ile dayanıklılığı ile disiplini ile aynı zamanda başarısı ile halkın duyduğu güvenle ulaşmasını nasip etsin. Bütün duamız ve niyazımız budur. Türk Polis teşkilatı bugün itibariyle başarısının doruğundadır. Hem de kendisinin en çok zafiyete düşürülen dönem içerisinde derlenmiş, toparlanmış ve milletimizin en çok ihtiyacı olduğu dönemde çelik gibi olmuştur. Bütün branşlarda üstün bir başarı sergilemektedir. Türk Polis Teşkilatı Türkiye’nin en güvenilir ilk üç kurumu içerisindedir. Bu aslında her şeyi ifade etmektedir. Polis milletimizin vicdanıdır ve bunu başarılı bir şekilde yerine getirmektedir. Polisimiz çok zor çalışma şartlarından bu güne geldi. 12-12 çalışırken gıkı çıkmayan arkadaşlarımıza minnettarız ve müteşekkiriz. Onu çok daha iyi çalışma şartlarına taşımak bizim görevimizdir. Bizim polisimizin, elbisesi, arabası, ayakkabısı, motoru, en iyi olacak ve çalışma şartları en iyi şekilde olacak. İnşallah Türkiye’nin tamamında 8-24’e geçtiğimiz andan itibaren bu Türkiye’de polis teşkilatımızın ortaya koyduğu verimi katbekat artıracak. Yaptığımız iş vatandaşımızın hayatına tesir etmektedir” diye konuştu.
Emniyet Genel Müdür Uzunkaya ise, “Emniyet Teşkilatımıza bugüne kadar vermiş olduğunuz çok büyük desteğiniz ve katkınız için teşekkür etmek amacıyla ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Teşkilatımızın çalışma şartlarını, kapasitesini, yeteneklerini, imkanlarını ve kabiliyetlerini görüyoruz. Bir takım ihtiyaçlarını, sorunlarını ve taleplerini var olduğunu biliyoruz. Sizlerde bunu gözlemliyorsunuz ve yakından takip ediyorsunuz. Teşkilatımızın daha iyi noktalara gelmesinden ve bugüne kadar vermiş olduğunuz öncü desteğinizin artırılarak devamını teşkilatımız adına bekliyoruz ve talep ediyoruz. Bu desteği vereceğinize de inanıyoruz” sözlerini kullandı.
Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı bir şekilde devam ederek son buldu.

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