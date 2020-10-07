Bakan Soylu polislere seslendi: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın

İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' adlı kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında da Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' konulu panel gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında yapılan panele, Ankara Üniversitesi Rektürü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Şebnem Bursalı, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Üyesi Şafak Şahiner, Yeşilay Genel Müdür Yardımcısı Egemen Akyüz, Toplum Gönüllüsü Aynur Karabulut ve anne Duriye Özlü konuşmacı olarak katıldı. 'UYUŞTURUCU PARASININ YÜZDE 80'İ PKK'YA GİDECEKTİ' Bakan Soylu, paneldeki konuşmasında, uyuşturucuyla mücadeleye karşı 81 ilde 'narkotim'lerin görev yaptığını, 2019 yılının Cumhuriyet tarihinin yakalamaları açısından rekorlar yılı olduğunu anlatarak, "Bu yıl içinde şu ana kadar 113.5 milyon kök kenevir yakalandı. Bunun piyasa fiyatı 30 milyar lira. Bu paranın yüzde 80'i terör örgütü PKK'ya gidecekti. Hakikaten burada çok önemli bir mücadele ortaya konuluyor" dedi.

'ONLAR KAÇTI, BİZ KOVALADIK' Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi'nin başlattığı 'Narkolog Projesi'ne de değinen Bakan Soylu, proje kapsamında uyuşturucu kullanan ve satanlarla görüşüldüğünü, böylece Türkiye'de bir uyuşturucu profillemesi yapıldığını ifade ettti. Bakan Soylu, "Hangi yaşta başlıyorlar? Nerede kullanıyorlar? Bütün bunlarla ilgili stratejileri ve politikaları belirlememizde bize yardımcı oluyor. Biz, niye okul çevrelerine bir baskı uyguladık? Çünkü narkolog araştırması sonucu, uyuşturucu satıcılarının önemli bölümünün okul çevrelerinde bu işi yaptığını tespit ettik. Onları oradan defettik. Araştırmadan iki sonuç çıktı; 'Evde kullanıyorum ve metruk binalarda kullanıyorum'. 100 bini aşkın metruk binaya yönelik operasyon başlatarak, 90 binine yakınını yıktık. Yıkamadığımız 15 binini de restore ettik. Bu sefer parklarda kullanmaya başladılar, parkları ışıklandırdık, buralarda devriye ekipleri görevlendirdik. 'Araçlarda' kullanıyoruz dediler, onlara yönelik uyguma yaptık. Yani onlar kaçtı, biz kovaladık" diye konuştu.