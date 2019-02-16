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Bakan Soylu: "Reyden, oydan, demokrasiden, sandıktan ve sizin desteğinizdendir cesaretimiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 17:11 | Son Güncelleme

Etimesgut’ta 30 Ağustos seçim irtibat bürosunun açılışına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Reyden, oydan, demokrasiden, sandıktan ve sizin desteğinizdendir cesaretimiz” dediİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Etimesgut’ta 30 Ağustos seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı.

Etimesgut’ta 30 Ağustos seçim irtibat bürosunun açılışına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Reyden, oydan, demokrasiden, sandıktan ve sizin desteğinizdendir cesaretimiz” dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Etimesgut’ta 30 Ağustos seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Program kapsamında bir konuşma yapan Bakan Soylu, "Bu ülke çok uzun yıllar bu memleket çok sıkıntılar çekti. Darbeler, ekonomik krizler, sağ sol, başı açık, başı örtülü, Türk, Kürt, dindar, laik. Bu ülkeyi aciz bırakmak için ellerinden geleni yaptılar. Bu millet 50 gramlık oy pusulasıyla bizi iktidar da yaptı, muktedir de yaptı. her 10 yılda bir bu ülkeye darbe yapmaya çalıştılar” ifadelerini kullandı.

"Terör neredeyse peşindeyiz”
"Dağlarımıza 15 bin terörist yığdılar” diyen Soylu, şöyle devam etti:
"Kahraman askerimiz, polisimiz, jandarmamız, özel harekatımız, korucumuzla beraber, 15 bin gitti sadece 700 kaldı. Onu da bitirmezsek namerdiz. Sözde Kürdistan’da biz kazanacağız diyor HDP’nin eş başkanı. Onlar Türkiye’yi eski Türkiye zannediyorlar. Amerika bize diyecek bunlara müdahale etmeyin, biz de etmeyeceğiz. Amerika bize diyecek, sakın Fırat Kalkan’ı bölgesine girmeyin biz de girmeyeceğiz. Cerablus’a da girdik, Afrin’e de girdik. Terör neredeyse peşindeyiz.”

“Reyden, oydan, demokrasiden, sandıktan ve sizin desteğinizdendir cesaretimiz”
En büyük gücün vatandaşın gücü olduğuna değinen Bakan Soylu, "Öyle zorlamaya çalışıyorlar ki. Büyük bir mücadele ettik. O mücadeledeki en büyük kuvvet sizin oyunuzdur. Yaptıkları hiçbir şey biz yıldıramadı. Siz öyle sesler veriyorsunuz ki, biz bu ülkenin sahibiyiz biz idare ediyoruz diyorsunuz. Gücünüze, desteğinize ihtiyacımız var. Sadece bizim değil etrafımızdaki coğrafyanın da ihtiyacı var. Özgür, zengin, güçlü, el açan değil, bütün dünyada hakkı artıran bir Türkiye olmalıyız” şeklinde konuştu.

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