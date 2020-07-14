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Rize
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Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."
Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."
RİZE
HABERLERİ
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14.07.2020 01:55 |
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Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."