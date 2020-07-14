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  4. Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."

Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."

RİZE HABERLERİ  | 14.07.2020 01:55 | Son Güncelleme

Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."


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16:27
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Merkez
Çamlıbel Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Ardesen
Şifa Eczanesi
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Deniz Eczanesi
Findikli
Coşkun Eczanesi
Kalkandere
Barış Eczanesi
Pazar
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