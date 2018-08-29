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Bakan Soylu, rütbe terfi törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 19:44 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı rütbe terfi törenine katıldı.

Bakan Soylu, rütbe terfi törenine katıldı

Mustafa TURAPOĞLU-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı rütbe terfi törenine katıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı’nın Ankara Anıttepe'deki ek binasında düzenlenen Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Rütbe Terfi Törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, askeri yetkililer ve terfi alan 92 subay ile astsubay katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Orgeneral Arif Çetin yaptı.
Orgeneral Arif Çetin, bir üst rütbeye terfi etmeye hak kazanan arkadaşlarını kutlamak, onların haklı gurur ve sevinçlerini, heyecanlarını paylaşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.
Bir askerin hayatında önemli ve anlamlı günlerden biri olan bugünde törene katılan katılımcılara teşekkür eden Çetin, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının çeşitli kademelerinde çok değerli hizmetler vererek gösterdikleri üstün gayretlerinin ve hizmetlerinin mükafatı olarak bir üst rütbeye terfi eden silah arkadaşlarımı, onlardan sevgilerini ve özverileriyle desteklerini esirgemeyen her zaman yanında yer alan saygıdeğer eşlerini, anne ve babaları ile değerli aile bireylerini gönülden kutluyorum. Değerli arkadaşlar, sizler üstün nitelikleriniz ve görev anlayışınızla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bugün ki seviyeye ulaşmasında çok önemli katkılarda bulundunuz. Bu değerli hizmetleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından Bakan Süleyman Soylu ve Orgeneral Çetin, bir üst rütbeye terfi eden askerlerin yeni apoletlerini teslim etti.

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Bakan Soylu, rütbe terfi törenine katıldı

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