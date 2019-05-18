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Bakan Soylu sahurda Silivrililerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 05:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Türkiye'de bir Çubuk olayı oldu. Sayın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şehit cenazesine gitti. Yaşanan olaylardan sonra bana söylenmeyen kalmadı, istifaya davet ettiler. Senin koruma amirin koruma kursu almamış hayatı boyunca. Başka işlerle meşgul, belediyede iş takibi yapıyor" - "Bu seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti, İstanbul'da bu tartışma devam edip gidecekti ve şaibeli bir seçim olarak demokrasi tarihimize yazılmış olacaktı. Bu işin mağduru, 16 bin oyunun başka bir tarafa yazıldığı Binali Yıldırım'dır"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de bir Çubuk olayı oldu. Sayın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şehit cenazesine gitti. Yaşanan olaylardan sonra bana söylenmeyen kalmadı, istifaya davet ettiler. Senin koruma amirin koruma kursu almamış hayatı boyunca. Başka işlerle meşgul, belediyede iş takibi yapıyor." dedi.

Soylu, Silivri'de katıldığı sahur programında, Silivri'de Belediye Başkanlığının CHP'den Cumhur İttifakı'na geçmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Eski Türkiye'nin eski alışkanlıklarının yeniden gündeme geldiğini hatırlatan Soylu, "Türkiye'de bir Çubuk olayı oldu. Sayın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şehit cenazesine gitti. Yaşanan olaylardan sonra bana söylenmeyen kalmadı, istifaya davet ettiler. Senin koruma amirin koruma kursu almamış hayatı boyunca. Başka işlerle meşgul, belediyede iş takibi yapıyor. CHP Genel Merkezinde tanıdığınız biri varsa sorun 'bunlar nasıl bir adamdır' diye, herkes biliyor zaten. Mecliste saldırı yapılıyor, bunların hiçbirinde güvenlik güçlerine bilgi verilmiyor." diye konuştu.

Süleyman Soylu, meselenin Türkiye'de bir istikrarsızlık oluşturmak olduğunu dile getirerek, Türkiye'yi, negatif bir güvenlik algısıyla karşı karşıya bırakmanın amaçlandığını kaydetti.

İstanbul seçimlerinde sandıklarda imzasız tutanakların çıktığını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunların hepsi seçim sonuçlarına etki edebilecek bir büyüklüğe sahip. Şimdi bize, 'buna itiraz etmeyin' deniyor. Bizi buraya miletin oyu getirdi ve ben onun bir oyuna dahi sahip çıkmak zorundayım. Birileri söyleyecek diye biz bu hakkımızı aramayacaksak, bu neyin önünü açar, bundan sonraki seçimlerde çok bağıranın galip geldiği bir durum oluşturur. Bu da demokrasiyi ortadan kaldırır. Bu da bir zafiyettir. Bu seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti, İstanbul'da bu tartışma devam edip gidecekti ve şaibeli bir seçim olarak demokrasi tarihimize yazılmış olacaktı. Bu işin mağduru, 16 bin oyunun başka bir tarafa yazıldığı Binali Yıldırım'dır. Herkes önce iğneyi kendisine, çuvaldızı başkasına batırsın."

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesini çok etkili bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayarak, Şırnak'ta dün 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Savunma sanayinde yüzde 65 yerli üretime gelindiğinin altını çizen Soylu, "Türkiye huzur içinde olsun diye teröristlerin canını okuyoruz. Psikolojik olarak da terör gruplarına çok büyük darbe vuruyoruz." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Silivri sahur

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