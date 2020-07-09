Bakan Soylu: "(Sakarya'daki patlama) Çevre ve Şehircilik Bakanımız hemen talimat verdi resen buranın bu konudaki imar izninin iptalini gerçekleştirmiş olacaklar. Böylece hakikaten son günlerde yaşadığımız hem Sakarya'yı üzen hem ülkemizi de insanlarımızı