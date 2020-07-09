YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Bakan Soylu: "(Sakarya'daki patlama) Çevre ve Şehircilik Bakanımız hemen talimat verdi resen buranın bu konudaki imar izninin iptalini gerçekleştirmiş olacaklar. Böylece hakikaten son günlerde yaşadığımız hem Sakarya'yı üzen hem ülkemizi de insanlarımızı

Bakan Soylu: "(Sakarya'daki patlama) Çevre ve Şehircilik Bakanımız hemen talimat verdi resen buranın bu konudaki imar izninin iptalini gerçekleştirmiş olacaklar. Böylece hakikaten son günlerde yaşadığımız hem Sakarya'yı üzen hem ülkemizi de insanlarımızı

SAKARYA HABERLERİ  | 09.07.2020 19:02 | Son Güncelleme

Bakan Soylu: "(Sakarya'daki patlama) Çevre ve Şehircilik Bakanımız hemen talimat verdi resen buranın bu konudaki imar izninin iptalini gerçekleştirmiş olacaklar. Böylece hakikaten son günlerde yaşadığımız hem Sakarya'yı üzen hem ülkemizi de insanlarımızı da derinden üzen bu meseleyle ilgili hem adli hem de idari soruşturmalar çerçevesinde çıkan sonuçlara yönelik nereye vardığımızı, nasıl bir adım attığımızı kamuoyuna arz etmeyi de kendimize bir görev olarak addediyoruz."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırşehir’de deprem

Kırşehir’de deprem

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Isparta’da yüzde 3’ü aşan kayıplarda biçerdöverlere yaptırım uygulanacak

Isparta’da yüzde 3’ü aşan kayıplarda biçerdöverlere yaptırım uygulanacak

Denizde vurgun yiyen 17 yaşındaki genç, ambulans helikopter ile İstanbul’a gönderildi

Denizde vurgun yiyen 17 yaşındaki genç, ambulans helikopter ile İstanbul’a gönderildi

Sakarya Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:33
Sabah
05:29
Öğle
13:09
İkindi
17:07
Akşam
20:39
Yatsı
22:26

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Ada Eczanesi
Adapazari
Demet Eczanesi
Yenikent
Şeyma Eczanesi
Adapazari
Yavuz Eczanesi
Adapazari
Merve Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 5 gün süreyle yasaklandı

Sakarya'da eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 5 gün süreyle yasaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.