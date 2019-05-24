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Bakan Soylu: Saldırılara karşı duruyorsak, değerlerimize sahip çıkmaktan

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 01:40 | Son Güncelleme

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün bütün bu saldırılara karşı duruyorsak, biliniz ki bu değerlerimize sahip çıkmaktan, bu manzaranın atmosferini ülkemizin her tarafında yaşayabilen bir millet olduğumuzdandır" dedi.

Bakan Soylu: Saldırılara karşı duruyorsak, değerlerimize sahip çıkmaktan

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün bütün bu saldırılara karşı duruyorsak, biliniz ki bu değerlerimize sahip çıkmaktan, bu manzaranın atmosferini ülkemizin her tarafında yaşayabilen bir millet olduğumuzdandır" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde Avcılar Kaymakamlığı'nda Kaymakam Ömer Yaran ve Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt ile toplantı yaptı. Toplantı sonrası yapımı tamamlanan 6 bin kişilik Merkez Ulu Camii'nde teravih namazı kılan Soylu, namaz sonrası cemaatin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cemaatten bazı kişilerin selfie isteklerini geri çevirmeyen Bakan Soylu, cami avlusundaki kıraathanede bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Camiyi yaptıran vakfın yöneticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Süleyman Soylu'yu açılış törenine beklediklerini söyledi. Bakan Soylu, 7-8 günden bu yana İstanbul'da olduğunu, haftanın iki gününün Ankara'da geçtiğini anlatırken, muhtarları sürekli dinleyerek sorunları yerinde çözmeye çalıştıklarını söyledi.
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Bakan Soylu, caminin her yönüyle mükemmel olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Büyük kentlerin, metropollerin odağını elinizden kaçırırsanız bir daha yakalamanız zor olur. Asayiş, güvenlik ve diğer Bakanların meselelerini tek tek dinleyip, onlarla irtibat kurup, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımızla çözmeye çalışıyoruz. Ramazan'ın keyfi İstanbul'da bir başka. Güzel hali, camileri ile bütün şehre hakim olan huşusu ile Ramazan bizi daha kardeş eder. Daha birlik ve beraberlik içerisinde tutar. Bugün bütün bu saldırılara karşı duruyorsak biliniz ki bu değerlerimize sahip çıkmaktan, bu manzaranın atmosferini ülkemizin her tarafında yaşayabilen bir millet olduğumuzdandır. Değerlerimizin, medeniyetimizin kadri kıymetini bilirsek, gayret edersek tamamlayıcısı Allah'tır. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı açtığında çok mutlu olacaktır. Çünkü iyi yapılan her şeyi gördüğünde memnuniyetinin çok arttığını, onun da çalışma heyecanının, şevkinin arttığını bilenlerdenim. Hep liderler moral vermez. Bazen millet de öyle güzel şeyler yapar ki, liderler de moral bulur. Hep liderler ufuk açmaz, bazen millet öyle ufuklar açar ki, onun ötesinde liderler daha büyük ufuklar açar. İşte bu yaptığınız eserle hem bize ufuk açıyor, hem de gönlümüzü açıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem ufkunu hem gönlünü açacağına inanıyorum."
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Bakan Soylu: Saldırılara karşı duruyorsak, değerlerimize sahip çıkmaktanBakan Soylu: Saldırılara karşı duruyorsak, değerlerimize sahip çıkmaktan

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