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Bakan Soylu: “Sandıkların yüzde 90’ını açtırsaydık bugün 23 Haziran’ı konuşmamıza gerek yoktu”

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2019 17:19 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Üsküdar’da muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, “Biz sandıkların yüzde 90’ını açtırsaydık bugün biz 23 Haziran’ı konuşmamıza gerek yoktu” dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Üsküdar’da düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Üsküdar’da muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, “Biz sandıkların yüzde 90’ını açtırsaydık bugün biz 23 Haziran’ı konuşmamıza gerek yoktu” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Üsküdar’da düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı. Bakan Soylu burada mesleğe yeni katılacak polis sayısı, trafikteki yeni yaya kanunu ve yerel seçimler ile ilgili konuştu.
Programda konuşan Bakan Soylu, “Yaklaşık 30 civarında karakol yapıyoruz İstanbul’a. Bir taraftan bekçilerimiz bir taraftan polis merkezlerimiz bir taraftan emniyetimizin, kaymakamlığımızın oluşturacağı sistemle inşallah İstanbul’da güvenlik ve huzurun özellikle mahallelerde ve sokaklarda çok daha iyi olabileceği konusunda bir değerlendirmemiz var. Bin 200 bekçi daha verilecek İstanbul’a böylece 5 bin 250 bekçi olacak. Aynı zamanda yaklaşık 2 bin polis vermişiz, 2 bin 500 mezun yapmışız 2 binini İstanbul’a vermişiz. Ağustos sonu itibariyle 3-3 bin 500 arası yapacağız. Şimdi karakollara bir iş daha yaptık, polis merkezlerine kadın polis veriyoruz şimdi. Onları da sınavla alıyoruz herhalde 6-7 ay sonra onlar da görevlerine başlarlar. İstanbul tarihinde ilk kez 55 bin polisin üzerine çıkacak. Takdir edersiniz ki 31 Aralık 2016’dan itibaren İstanbul’da terör olayı söz konusu değil. Dünyanın en güvenli metropolünü oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

“331 bin Suriyeli geri döndü”
Sınır dışı harekatlar hakkında da konuşan Bakan Soylu, “Biz ülke olarak iki mesele yaptık. Birisi Fırat Kalkanı Harekatı, birisi de Zeytin Dalı Harekatı. Bu iki bölgeyi biraz huzura eriştirince 331 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndüler” şeklinde konuştu.
Ayrıca yaya kanunundan söz eden Bakan Soylu, “Sadece yaya kanunu çıktıktan sonra yaya trafiğinde ölümler yüzde 37 azaldı. Trafik kazasında genel ölümler de yüzde 39-40 bandında azaldı. Dünyada böyle bir rakam yok. Yılda 7 bin 422 kişi verdik 2017 yılında biz trafiğe. 2018 yılında 6 bin 675’e indi. İnşallah bu yıl bu istikamette giderse yüzde 25-30 bandına düşürebilirsek bu 2 bin kişi daha az hayatını kaybetmesi demektir” diye konuştu.

“Sandıkların yüzde 90’ını açtırsaydık 23 Haziran’ı konuşmazdık”
Yerel seçimler hakkında konuşan Bakan Soylu, “Sandıkların ancak yüzde 10’unu açtırabildik. Ve yüzde 10’undan fark 29 binden 13 bine düştü. Biz sandıkların yüzde 90’ını açtırsaydık bugün biz 23 Haziran’ı konuşmamıza gerek yoktu” şeklinde konuştu.

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