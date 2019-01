“Şeytan taşlamaktan tavaf etmeye vakit bulamıyoruz”

Konuya ilişkin örnek de veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Geçen günlerde bir vilayetimizde bir ihbar geldi. Bir araba arkadaşlarımızın nezaketli tavırlarıyla durduruldu. Bir FETÖ mensubunun kaçtığı başka yere nakil olduğu konusunda ihbar aldık. Arkadaşlarımız bir siyasi partide de genel başkan olduğunu görüyor ve nezaket içinde kusura bakmayın bir ihbar gelmişti yolunuza devam edin diyor. Yani teşekkür etmesi gerekirken Allah razı olsun demesi gerekirken, ‘Bak bu millet için buralara kadar geldiniz, bizi durdurdunuz, sonra da nezaketli bir şekilde yolunuza devam et dediniz. Allah sizden razı olsun, gece gündüz uyumuyorsunuz, gayret gösteriyorsunuz. Belki ben olmayabilirdim bir başkası olabilirdi’diyeceğine, orada komplo üretip işimiz gücümüz biti bu kadar kişisel uğraşırken o kişiyle sanki mücadele verecekmiş gibi bir anlayış ortaya koyup, her insan kıymetlidir ama güvenlik kuvvetlerinin üzerinden beni durdurdular kast etiler, şunu yaptılar bunu yaptılar. Derdiniz ne yani. Hata yapabiliriz eksik yapabiliriz yaparsak da çıkar kamuoyuna özrü dileriz. Ama bir vatandaşın ortaya koyduğu bir ihbara bakmak bizim sorumluluğumuzdur. Hata mı yaptık eksik mi yaptık bakarız. Bu kadar meseleyi büyütüp sabahtan akşama kadar tevzirat yapıp bakan bana cevap versin Kendinizi komik durumu düşürmeyiniz. Şeytan taşlamaktan tavaf etmeye vakit bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kolluk kuvvetlerinin oy kullanması hususuna da değinen Bakan Soylu, "Afrin’e gidecek, Cerablus’a gidecek, ailesini çoluğunu çocuğunu bırakacak, gelip Kilis’in Hatay’ın, Gaziantep’ini bir ilesinde oy kullanamayacak. Niye efendiler ben böyle istiyor diye. Böyle haksızlık var mı. Ona oy kullanım hakkı vermemiz bizim anayasal sorumluluğumuzdur. Her seçim öncesi aklı başında insanların bunların içine girmesi, hoş değil. Öbür taraftan mürekkep tekrar gelsin diyorlar. Yapılır yapılmaz onun kararı verilir. Ama seçimini güvensizliği varmış gibi mürekkep tartışması getirmek doğru değildir. Eskiden mükerrer oylar vardı. Eskiden sistemler birbirlerini görmüyorlardı. Alt tabanlar birbirini görmüyordu. Eskiden kimlik numarası üzeriden yazılımlar gerçekleşmiyordu. Bir mükerrer oy söz konusu değil. Kimsenin buna bir itirazı yok. İzmir’in bir ilçesinde yazılı olan birinin başka bir ilçede yazılması söz konusu değil" şeklinde konuştu.