Bakan Soylu savaş mağduru Boşnak anneler ile buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan annelere destek vermek için Bosna Herkes’ten Türkiye’ye gelen annelerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, savaş mağduru Boşnak anneleri kabul etti. Bosna Herkes’ten Diyarbakır’da HDP önünde eylem yapan annelere ve ailelerine destek vermek için Türkiye’ye gelen kafile, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü. Çok sayıda Boşnak annenin katıldığı programda Foça Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Mitheta Oruli de yer aldı. Bakanlık içerisinde bulunan Anadolu Restoran’da annelerle birlikte öğle yemeği yiyen Bakan Soylu, annelere ortaya konulan mücadelede desteklerini esirgemedikleri için teşekkür etti. Bakan Soylu, “Aliya İzzetbegoviç son günlerindeyken Cumhurbaşkanımız yurt dışı gezisinden dönüyordu, durumunun ağır olduğunu öğrenince uçağının yönünün Saray Bosna’ya çevrilmesini söyledi ve Aliya İzzetbegoviç’i vefatından önce son kez ziyaret ettik. ’Dualarımız sizinle, Bosnamı koruyun, Bosnama sahip çıkın. Bosna’yı size ve Türk halkına emanet ediyorum.’ Bugün Boşnak annelerimizin Diyarbakırlı annelerimize destek için burada olması milletlerimizin birbirine sahip çıkmasının en güzel işaretidir. Ben bir Boşnak elinde büyüdüm, dostluğu, geleneği, ananeyi, sevgiyi ve samimiyetin oralarda nasıl olduğunu gördüm. Biz hep birlikteyiz, bu coğrafyada çok sıkıntılar çektik ve büyük travmalar geçirdik. İnancımız bu travmaların tamamını kardeşliğe döndürmektir” dedi.

