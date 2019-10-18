HABER

Bakan Soylu savaş mağduru Boşnak anneler ile buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2019 17:01 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan annelere destek vermek için Bosna Herkes’ten Türkiye’ye gelen annelerle bir araya geldi.İçişleri Bakanı Soylu, savaş mağduru Boşnak anneleri kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan annelere destek vermek için Bosna Herkes’ten Türkiye’ye gelen annelerle bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Soylu, savaş mağduru Boşnak anneleri kabul etti. Bosna Herkes’ten Diyarbakır’da HDP önünde eylem yapan annelere ve ailelerine destek vermek için Türkiye’ye gelen kafile, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü. Çok sayıda Boşnak annenin katıldığı programda Foça Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Mitheta Oruli de yer aldı. Bakanlık içerisinde bulunan Anadolu Restoran’da annelerle birlikte öğle yemeği yiyen Bakan Soylu, annelere ortaya konulan mücadelede desteklerini esirgemedikleri için teşekkür etti. Bakan Soylu, “Aliya İzzetbegoviç son günlerindeyken Cumhurbaşkanımız yurt dışı gezisinden dönüyordu, durumunun ağır olduğunu öğrenince uçağının yönünün Saray Bosna’ya çevrilmesini söyledi ve Aliya İzzetbegoviç’i vefatından önce son kez ziyaret ettik. ’Dualarımız sizinle, Bosnamı koruyun, Bosnama sahip çıkın. Bosna’yı size ve Türk halkına emanet ediyorum.’ Bugün Boşnak annelerimizin Diyarbakırlı annelerimize destek için burada olması milletlerimizin birbirine sahip çıkmasının en güzel işaretidir. Ben bir Boşnak elinde büyüdüm, dostluğu, geleneği, ananeyi, sevgiyi ve samimiyetin oralarda nasıl olduğunu gördüm. Biz hep birlikteyiz, bu coğrafyada çok sıkıntılar çektik ve büyük travmalar geçirdik. İnancımız bu travmaların tamamını kardeşliğe döndürmektir” dedi.

PARTNER Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor! Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor!
Akşener'den ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma sorusuna yanıtAkşener'den ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma sorusuna yanıt
Akşener'den Mansur Yavuş'a 'hayırlı olsun' ziyaretiAkşener'den Mansur Yavuş'a 'hayırlı olsun' ziyareti

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
Akşener'den Mansur Yavaş'a 'hayırlı olsun' ziyareti! ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma sorusuna yanıt

Akşener'den ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma sorusuna yanıt

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal mektubuyla ilgili flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile yapılan anlaşmayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar, AK Partili üyeden teşekkür

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.