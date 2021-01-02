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Bakan Soylu, 'Sayı: 52' diyerek açıkladı: 2020'de PKK'ya katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıldan düşük

02.01.2021 12:03 | Son Güncelleme:
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Bakan Soylu, 'Sayı: 52' diyerek açıkladı: 2020'de PKK'ya katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıldan düşük

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta. Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı. Sayı; 52. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamda, 2020 yılında PKK'ya katılımın, 1984 yılından az olduğunu duyurdu.

Soylu açıklamasında, "Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta. Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı. Sayı; 52. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur." dedi.


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