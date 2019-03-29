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Bakan Soylu: Seçim günü 553 bin personelimiz görevi başında olacak (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 18:57 | Son Güncelleme

MAMAK MİTİNGİNDE KONUŞTU İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Mamak ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde konuştu. Bakan Soylu, "Pazar günkü seçimler bize ders verme, fire verme seçimi değildir.

MAMAK MİTİNGİNDE KONUŞTU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Mamak ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde konuştu. Bakan Soylu, "Pazar günkü seçimler bize ders verme, fire verme seçimi değildir. Pazar günkü seçimler bize güç verme, Türkiye'ye güç verme ve Türkiye'ye oyun kuranlara, pusu kuranlara ders verme seçimidir. Birileri diyor ki; 'bunlara bir ders verelim'. Ey milletim dersi bize vereceğinize, dersi bugün PKK ile kol kola olanlara verin" dedi.
Bakan Soylu, Cumhur İttifakı'nın karşısında FETÖ, PKK, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin birlik olduğunu söyledi. Saadet Partisi'nin Şanlıurfa'da terörist başı Abdullah Öcalan'ın yeğeniyle kol kola verdiğini anlatan Soylu, "Ötekisi Meral Akşener, çakma milliyetçi. Diyor ki, 'bizdeki 29 tane adamın PKK ile ilgisi yok'. Bal gibi PKK ile ilgisi var. Karakol bombalayan adamın, molotofkokteyli atan adamın, okulda okurken PKK propagandası yapıp okuldan ihraç edilen kişinin belediye meclis üyeliğinde ne işi var ya?" diye konuştu.
'GÜCÜMÜZ VERDİĞİNİZ OYLARDAN GELİYOR'
Bakan Soylu, terörle mücadelede sona gelindiğini, Doğu ve Güneydoğu'da huzurun tekrar sağlandığını dile getirdi. Doğu ve Güneydoğuda dik yürüdüklerini belirten Bakan Soylu, "Bizim orada dik yürümemizi sağlayan bir tek unsur var. Milli iradeniz, oyunuz, bize gücü o veriyor. Bizden o gücü eksiltmeyin. Neye sığınacaklarının farkında değiller. Türkiye'nin yıllarca mücadele ettiği PKK'ya sığınıyorlar, yazıklar olsun bunlara. Sözleşmeyi imzalamışlar. Şu 31 Mart'ta şerefli bir imza atın da, şu Mansur'a, İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu'na, Akşener'e, Karamollaoğlu'na onların yüzüne sözleşmeyi bir çarpın da görsünler milletin yüzünü" dedi.
'HIZIMIZI KESMEYİN'
Bakan Soylu, Kandil'e yönelik hava harekâtıyla terör örgütünün sözde üst düzey 4 yöneticisinin vurulduğunu hatırlattı. Bakan Soylu, "Geçen gün 4'ü gitti değil mi, Apo'nun 4 adamı. Devletimizin ne kadar güçlü olduğunun en büyük ispatını ortaya koyduk. 2018 yılında 13 tane en üst düzey kırmızı listede yönetici götürdük. Bu hızımızı kesmeyin" diye konuştu.
Millet İttifak'ının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkındaki 'sahte senet' iddialarına değinen Bakan Soylu, "Ankara böyle bir adama teslim edilmez. Mehmet Özhaseki, 21 yıl belediye başkanlığı yaptı, üzerinde bir tek çizik yok. Ankara'ya 5 yıl boyunca büyük hizmetler yapacak" ifadelerini kullandı.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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