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Bakan Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 10:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmış 53 bin 99 Suriyelinin 31 Mart seçimlerinde oy kullanabileceğini belirtti.

Bakan Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adres bilgilerinde eksiklik olduğunu tespit ettiğimiz 363 bin 555 vatandaşımıza çağrıda bulunduk, SMS ile bildirim yaptık. 64 bin 348 vatandaşımız başvuruda bulundu ve bu sayede bilgilerini güncelleyerek oy kullanmalarının önündeki engeli kaldırmış olduk" dedi.

Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmış 53 bin 99 Suriyelinin 31 Mart seçimlerinde oy kullanabileceğini belirtti.

Soylu'nun açıklamaları:

(31 Mart seçimleri) Seçim günü 547 bin kolluk personelimiz görev başında olacaktır.

Yaptığımız risk analizleri ve bundan önce meydana gelen seçim olaylarının tahlili neticesinde terör örgütünün tehdit ve baskı yoluyla vatandaşlarımızın oy kullanma hakkına tesir edebileceği değerlendirilen 11 il ve 12 ilçemize, yine bu il ve ilçelerdeki üs bölgelerinde görevli 6 bin 680 ilave kolluk personeli, seçim günü için görevlendirilmiştir."

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