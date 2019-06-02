BAKAN SOYLU: SEÇİMLER SAKİN BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTE

Haber-Kamera-Fotoğraf: Ümit UZUN-Onur MERİÇ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Herhangi bir olay söz konusu değil, seçimler sakin bir şekilde devam etmekte" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler'de muhtarlarla biraraya geldi. Süleyman Soylu, YSK kararı ile 3 ilçe ve 1 beldede tekrarlanan seçimlerle ilgili, “Herhangi bir olay söz konusu değil, seçimler sakin bir şekilde devam etmekte. İnşallah aynı sakinlikle de devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bütün güvenlik tedbirlerini aldık" dedi.

“YAKLAŞIK 185 BİN TRAFİK GÖREVLİMİZ BUGÜN YOLLARDA"

Ramazan Bayramı tatili boyunca trafikle ilgili önemli tedbirler aldıklarını da belirten Soylu, “Özellikle bayram günleri bir taraftan heyecan ve mutluluğumuzun olduğu günlerdir diğer taraftan da trafik meselesi yüzünden de endişemizin, korkularımızın oluştuğu günlerdir. Bu bayramda da çok önemli tedbirler aldık. Yaklaşık 185 bin trafik görevlimiz bugün yollarda. Her gün 9 bin ekimiz görev yapmaktadır" diye konuştu.

“TEK AMACIMIZ SIFIR CAN KAYBI"