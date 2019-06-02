Bakan Soylu: Seçimler sakin bir şekilde devam etmekte

Ümit UZUN- İbrahim MAŞE/İSTANBUL(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Herhangi bir olay söz konusu değil, seçimler sakin bir şekilde devam etmekte" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler'de muhtarlarla biraraya geldi. Süleyman Soylu, YSK kararı ile 3 ilçe ve 1 beldede tekrarlanan seçimlerle ilgili, "Herhangi bir olay söz konusu değil, seçimler sakin bir şekilde devam etmekte. İnşallah aynı sakinlikle de devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bütün güvenlik tedbirlerini aldık" dedi.

"YAKLAŞIK 185 BİN TRAFİK GÖREVLİMİZ BUGÜN YOLLARDA"

Ramazan Bayramı tatili boyunca trafikle ilgili önemli tedbirler aldıklarını da belirten Soylu, "Özellikle bayram günleri bir taraftan heyecan ve mutluluğumuzun olduğu günlerdir diğer taraftan da trafik meselesi yüzünden de endişemizin, korkularımızın oluştuğu günlerdir. Bu bayramda da çok önemli tedbirler aldık. Yaklaşık 185 bin trafik görevlimiz bugün yollarda. Her gün 9 bin ekimiz görev yapmaktadır" diye konuştu.

"TEK AMACIMIZ SIFIR CAN KAYBI"

"Hemen hemen gerek jandarmamız gerekse polisimiz bütün kavşak noktalarında bulunmaktadırlar" diyen Bakan Soylu, "Aldığımız tedbirlerin etkisini görmek için hem helikopter denetimimiz hem de drone denetimimiz, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'ndan hem jandarma hem de emniyetten görevlendirdiğimiz müfettişlerin, bayram boyunca ortaya koyacağı denetimler olarak bütün bayram boyunca sahadayız. Tek amacımız var, trafik kazalarının az olması, mümkünse hiç olmaması, sıfır can kaybı. Burada insanların gidecekleri yerlere sağ salim gitmesi. Tatiliniz vardığınız yerden başlamıyor. Tatiliniz araca bindiğiniz andan başlıyor. Seyahat planınızı, tatilinize başlamadan önce en iyi şekilde yapmanız kazaları önlemenin birinci şartıdır" ifadelerini kullandı.