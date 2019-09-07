HABER

Bakan Soylu, şehit Kansuva için taziye mesajı yayımladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 21:54 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün şehadete erişen Mardin Özel Harekat Şube Müdürümüz Tufan Kansuva’ya Allah’tan rahmet diliyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün şehadete erişen Mardin Özel Harekat Şube Müdürümüz Tufan Kansuva’ya Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

Bakan Soylu, şehit Kansuva için resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ölümün en kutsalını seçmişti, En kutsalını sevdanın. En güzeli için dövüşmüştü bayrağın, En şereflisi için davanın... Bugün şehadete erişen Mardin Özel Harekat Şube Müdürümüz Tufan Kansuva’ya Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

PARTNERSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandıSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı
Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi belli olduSayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi belli oldu
Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldüEskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

12 Dev Adam pes etmedi

12 Dev Adam pes etmedi

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7 Eylül 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi belli oldu

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendi

100 araçlık konvoy Mardin'den böyle görüntülendi

Dikkat, geliyor! Saat verildi, Meteoroloji o bölgeleri uyardı

Dikkat, geliyor! Saat verildi, o bölgeler uyarıldı

Genelkurmay Başkanı Güler'den ABD'ye 'güvenli bölge' mesajı

Türkiye'den ABD'ye 'güvenli bölge' mesajı!

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.