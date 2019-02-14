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Bakan Soylu, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 20:27 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "(HDP'li milletvekillerinin yürüyüş girişimi) Yürüyemediler hiçbiri, Taksim Meydanı'nda asfaltın üzerine oturttuk" - "Ben Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin Ankara'da yaşayanlar için, her birimiz için kabus oluşturacağını düşünüyorum"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinden çıkartılması için yapmak istedikleri yürüyüşle ilgili, "Yürüyemediler hiçbiri, Taksim Meydanı'nda asfaltın üzerine oturttuk." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Hüseyin Gazi Kültür Merkezi'nde şehit yakınları, gazi ve muhtarlarla bir araya gelen Soylu, terörle mücadelenin yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, ülke sınırları içinde kalan 700 teröristin de hakkından geleceklerini vurguladı.

Soylu, bazı konularda sesinin gür çıkmasının kaynağının halkın desteği ve oyu olduğuna işaret ederek, bu desteğin azalması ya da birilerinin arzu ettiği şekilde çekilmesi halinde bu kadar dik yürüyemeyebileceklerini söyledi.

Bazı HDP'li milletvekillerinin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinden çıkartılması için yapmak istedikleri yürüyüşü hatırlatan Soylu, "Yürüyemediler hiçbiri, Taksim Meydanı'nda asfaltın üzerine oturttuk." ifadesini kullandı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı'ya destek isteyen Soylu, "Ben Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin Ankara'da yaşayanlar için, her birimiz için kabus oluşturacağını düşünüyorum." dedi.

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CHP HDP Hüseyin Gazi Kültür Merkezi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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