İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Ayaş ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret eden Bakan Soylu, “Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye’yi nasıl idare edeceksin ya” dedi.

Ankara’nın Güdül ilçesinde gerçekleştirdiği konuşma sonrası Ayaş’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla buluştu. HDP’nin, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 13 oy alıp, meclise girdikten sonra Kandil ve PKK’nın talimatıyla Doğu ve Güneydoğu’da yakılıp yıkıldığını belirten Bakan Soylu, “Kandil ve PKK talimat verdi. ‘Boşver yüzde 13’ü’ dedi. ‘Bizim Türkiye’ye acı çektirmemiz lazım’, Ayaşlılar size şunu söyleyeyim, ‘Türkiye’ye acı çektirmemiz lazım’ diyenlere, acı çektirmezsek Allah hesabını sorsun bizden” diye konuştu.

"Türkiye’nin birliğine ve beraberliğine kim saldırıyorsa, acımayız ve affetmeyiz”

Kendisinin sert konuştuğunun söylendiğini aktaran Bakan Soylu, “Kadın çıkacak, bizi tehdit edecek. Milletimizi, ülkemizi tehdit edecek. ‘Biz sırtımızı, PKK’ya, PYD’ye yasladık diyecek’ Ne demişim yani ? Sen sırtını PKK’ya PYD’ye yasladıysan şimdi sana 4 tane duvar verdik. İster o duvara yaslan, ister o duvara, ister o duvara, ister o duvara yaslan, Türkiye’nin birliğine ve beraberliğine kim saldırıyorsa, acımayız ve affetmeyiz bu kadar açık ve basittir” şeklinde konuştu.

Adana’da HDP il binasına baskın yapıldığını anlatan Bakan Soylu, “İl binasının içinde kozmik oda var. Gizli bir oda, sadece vekiller, il ve ilçe başkanları giriyor. İçinden neler çıkmış. Mahkemeler kurmuşlar 3-4 yıl önce, milleti haraca bağlamışlar. Sağmışlar milleti, ürkütmüşler, korkutmuşlar, 7 tane ajanda çıktı, flash bellekler çıktı, tutanaklar çıktı. Başka illerde neler yaptıklarını orada yazmışlar. Ne yapacağız biz yani ? Şimdi bunları büyükşehirlere mi sıçratacağız” ifadelerini kullandı.