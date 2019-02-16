Bakan Soylu: SENBİS'te sendika yöneticilerine yetki vereceğiz

İçişleri Bakanı, Yol-İş Sendikası 11. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Soylu , burada yaptığı açıklamada SENBİS'te (Sendikalar Bilgi Sistemi) sendika yöneticilerine yetki verileceğini belirterek, yazılım geliştirme çalışmalarına başlandığını kaydetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi: ''Sendika yöneticilerine kullanıcı yetkisi verilerek zorunlu bildirimleri SENBİS (Sendikalar Bilgi Sistemi) üzerinden kendilerinin yapabilmelerine imkan tanımak istiyoruz. Arkadaşlarımız yazılım geliştirme çalışmalarına başladılar. İnşallah kısa bir süre içinde bunu da gerçekleştirmiş olacağız.''



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