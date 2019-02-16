Bakan Soylu: Sendika yöneticileri zorunlu bildirimleri SENBİS üzerinden yapacak (2)

'15 BİN TERÖRİST YIĞDILAR, 700'Ü KALDI'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Etimesgut ilçesinde AK Parti’nin 30 Ağustos Seçim Bürosu'nun açılışını yaptı. Burada konuşan Soylu, "Bu ülke çok uzun yıllar çok sıkıntılar çekti. Darbeler, ekonomik krizler, sağ sol, başı açık, başı örtülü, Türk, Kürt, dindar, laik. Bu ülkeyi aciz bırakmak için ellerinden geleni yaptılar. Bu millet 50 gramlık oy pusulasıyla bizi iktidar da yaptı, muktedir de yaptı. Her 10 yılda bir bu ülkeye darbe yapmaya çalıştılar" dedi.

Terörle mücadeleye değinen Soylu, "Dağlarımıza 15 bin terörist yığdılar. Kahraman askerimiz, polisimiz, jandarmamız, özel harekatımız, korucumuzla beraber, 15 bin gitti sadece 700 kaldı. Onu da bitirmezsek namerdiz. Sözde 'Kürdistan'da biz kazanacağız' diyor HDP’nin eş başkanı. Onlar Türkiye'yi eski Türkiye zannediyorlar. Amerika bize diyecek 'bunlara müdahale etmeyin', biz de etmeyeceğiz. Amerika bize diyecek, 'sakın Fırat Kalkan’ı bölgesine girmeyin' biz de girmeyeceğiz. Cerablus’a da girdik, Afrin’e de girdik. Terör neredeyse peşindeyiz" diye konuştu.