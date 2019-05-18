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Bakan Soylu: Senin koruma amirin koruma kursu almamış hayatı boyunca

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2019 09:46 | Son Güncelleme

Alparslan ERMİŞ - İstanbul DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de katıldığı sahur programına katıldı.

Alparslan ERMİŞ - İstanbul DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de katıldığı sahur programına katıldı. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmsaında, "Özellikle son 1-1.5 ayda eski Türkiye'nin bir takım alışkanlıklarının tekrar gündeme geldiğini gördük. Türkiye'de bir Çubuk olayı oldu. Sayın Kılıçdaroğlu şehit cenazesine gitti. 1 hafta, 10 gün bana yapmadıkları hakaret, istifaya davet ettiler. Arkadaş senin koruma amirin koruma kursu almamış hayatı boyunca. Başka işlerle meşgul, belediyede iş takibi yapıyor. CHP Genel Merkezinde tanıdığınız biri varsa sorun 'bunlar nasıl bir adamdır' diye, herkes biliyor zaten. Mecliste saldırı yapılıyor, Artvin'de saldırı yapılıyor ve bunların hiçbirinde güvenlik güçlerine bilgi verilmeden bunlar gerçekleştirilmeye çalışılıyor" dedi.

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