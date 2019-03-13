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Bakan Soylu: Şer ittifakının partileri, 'Biz HDP'yi taşımıyoruz' demiyor (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 17:23 | Son Güncelleme

'ÇOCUKLARI KARAYILAN'A, BAYIK'A MEZE ETTİLER' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki programı kapsamında, Mustafakemalpaşa ilçesi Adnan Menderes Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi.

Bakan Soylu: Şer ittifakının partileri, 'Biz HDP'yi taşımıyoruz' demiyor (2)

'ÇOCUKLARI KARAYILAN'A, BAYIK'A MEZE ETTİLER'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki programı kapsamında, Mustafakemalpaşa ilçesi Adnan Menderes Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi. Burada Millet İttifakı'nı eleştiren Soylu, şunları söyledi:
''Her tarafa fitne tohumu ekiyorlar. Biz neden terörle mücadele ettik? Neden bunların parasal kaynaklarını kesiyoruz? Neden uyuşturucu operasyonları yapıyoruz? Niye bu ülkede 13- 14 yaşındaki çocukların dağa gitmesini engelleyebilmek için onlara nefes aldırmıyoruz? 13- 14 yaşındaki çocukları, kız çocuklarını Murat Karayılan'a, Cemil Bayık'a meze ettiler. Bunları onlarından burnundan fitil fitil getirmezsek Allah bize hesabını sorsun. Bizim çocuklarımız kendilerine yeni bir yaşama alanı açmaya çalışanlar için mi şehit oldu? 299 meclis üyesinin hepsinin çetelesini çıkardık. Evet hepsine tek tek baktık. Hepsi CHP'de, İYİ Parti'de, Saadet'te; çıksınlar 'yok' desinler. Dedikodu yapmayı biliyorlar, ama önüne belge koyduğun zaman hiçbir şey diyemiyorlar. Kimisi araç yollamış, kimisi PKK'dan içeride yatmış, kimisi PKK'ya lojistik yapmış, kimisi istihbarat sağlamaya çalışmış, kimisi HDP'de eş başkanlığı yapmış. Dertleri şu, dertleri; çok net ve açık bir şekilde önümüzdeki 4,5 yılda Türkiye'yi ele geçirip anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmek. Şimdi bunun hesabını yapıyorlar. Ne olursunuz bunlara yüz vermeyin."
'ANAMIZI BABAMIZI KİMSEYE YEDİRMEYİZ'
Türkiye'nin coğrafi olarak benzersiz bir konumda olduğunu belirten Soylu, ''Biz o kadar güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki bir elimiz doğuda, bir elimiz batıda. Bizim bu coğrafyada olmamızı hazmedemeyenler çeşitli oyunlar kurmaya çalışıyorlar. Irak, Suriye, Mısır, Yemen, Afganistan, Pakistan, Avrupa ülkelerinde katliam yaptılar. Kimse sesini çıkarmadı. Biz Batı değiliz. Kimse kusura bakmasın. Biz anamızı babamızı kimseye yedirmeyiz. Biz sadece anamıza, babamıza sahip çıkmıyoruz, mezarlarımıza da sahip çıkıyoruz. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, sömürdüler. Bugün Afrika'da açlık var. Türkiye olmazsa, su kuyusu açamayacaklar, hastanelere gidemeyecekler. Yetimlerin üzerinde ay yıldızlı bayrak var. STK temsilcileri, iş adamlarımız var. Devletimiz dünyanın her yerine uzanıyor. Şimdi bunlar bu 4,5 yılda, Türkiye bunları yapmasın diye, hakkaniyete, adalete çağrı yapmasın diye, kendi standartlarını yükseltmesin diye, ekonomide güçlü adımlar atmasın, terörü kökünden tamamen kazımasın diye, istikrarsız bir devlet oluşturabilmek için 31 Mart'ta bizi zafiyete uğratmak istiyorlar" diye konuştu.

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR- Berktuğ ÖNCÜ/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)

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Bakan Soylu: Şer ittifakının partileri, 'Biz HDP'yi taşımıyoruz' demiyor (2)Bakan Soylu: Şer ittifakının partileri, 'Biz HDP'yi taşımıyoruz' demiyor (2)Bakan Soylu: Şer ittifakının partileri, 'Biz HDP'yi taşımıyoruz' demiyor (2)

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