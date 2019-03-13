Bakan Soylu: Şer ittifakının partileri, 'Biz HDP'yi taşımıyoruz' demiyor (3)

'PKK DENİLEN ÖRGÜTÜ HALLAÇ PAMUĞU GİBİ ATTIK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafakemalpaşa ilçesindeki mitingden dönerken Karacabey ilçesine uğradı. Cumhuriyet Alanı'nda halkı selamlayan Bakan Süleyman Soylu'ya, ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Burada kısa bir konuşma yapan Bakan Soylu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan için destek istedi.

Karacabey'in her zaman gönlünde apayrı bir yere sahip olduğunu belirten Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye büyük bir mücadele veriyor. Türkiye, on yıllardır başımıza getirilen belalardan, musibetlerden kurtulmanın eşiğinde. Terörle mücadele veriyoruz. Türkiye'nin büyüme mücadelesini veriyoruz. Türkiye'nin yerli ve milli üretim mücadelesini veriyoruz. PKK denilen örgütü hallaç pamuğu gibi attık. Bir daha dirilme imkanı söz konusu değil. 31 Mart'ta bir zafiyete uğrarsak, bunların şımarıklarının önüne tekrar geçebilmek mümkün değil. Bedelini ağır öderiz. Bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın. Burada Ali Özkan Başkanımıza sizden güçlü bir destek bekliyoruz. Büyükşehirde de Alinur Aktaş'a destek istiyoruz. Bizim boynumuzu bükmek isteyenlere fırsat vermeyin."