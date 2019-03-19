Bakan Soylu Siirt’in Eruh ilçesinde halka seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışması kapsamında geldiği Siirt’in Eruh ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşlarla seslendi. Konuşmasında terör örgütleri ve yandaşlarına sert tepki veren Bakan Soylu; "Ne cami, ne ezan, ne iman, ne bayrak, ne kardeşlik, ne insanlık hiçbir değer tanımıyorlar. Kendi vekilleri kendi çocuklarını dağa gönderseler ya hadi göndersinler. Onlar terörist olsunlar o zaman kendi çocuklarını dağa göndersinler. Benim Kürt kardeşlerimin çocuklarından ne istiyorlar. Kendi kızlarını göndersinler eğer böyle hayvanca bir muameleye maruz bırakmak istiyorlarsa göndersinler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütü PKK’nın ilk eylemlerini gerçekleştirdiği yer olan Siirt’in Eruh ilçesinde vatandaşlara seslendi. Konuşmasında terör örgütünün bölgeye verdiği zararları anlatan Bakan Soylu, "31 Martta yerel seçime gidiyoruz. 31 Martta seçime giderken şöyle bir tablo içerisindeyiz. Size şu soruyu sormak istiyorum. 2 yıldır burada kayyum belediye görev yapıyor. Ondan öncede HDP’li bir belediye görev yapıyordu. 2 yıldır şurada ki hizmetlerin tamamını görüyorsunuz. Yaklaşık 50 dönüm botanik parkı gösteriyor. Şu ilçedeki sağlıklaştırma 6 tane cadde de ve sokakta sağlıklaştırma yaptık. Bugün Eruh batıdaki ilçelerimizi aratmayacak derecededir ve çevre güzelliğine sahiptir. Eruh ilçemizin 7 kilometre içme suyu hattı yapıldı. 5 kilometre kanalizasyon yapıldı. 15 kilometre sıcak asfalt yapıldı. Eruh’ta çocuk parklarından taziye evlerine kadar Eruh’un çok iyi bir noktaya gelmesi adına çok güzel hizmetler gerçekleştirildi. Bir taraftan çocuklarımızın okuması için onlara eğitim yardımı ve desteğinden tutunda çok güzel adımları hep beraber burada gerçekleştirme şansına sahip olduk. Eğer HDP devam etseydi bu hizmetler yapılacakmıydı. Çünkü onların derdi başkadır. Onları derdi hizmet değildir. Onların derdi millete hizmetkarlık değildir. Onların derdi bu ülkede insanlar huzur içerisinde yaşasın değildir. Onların derdi çocuklarımız okusun öğretmen olsun, çocuklarımız okusunlar doktor olsunlar Eruhlu bir doktor olsun Eruhlu bir öğretmen olsun Eruhlu bir hemşire olsun, bir mühendis olsun Eruhlu bir avukat olsun Eruhlu bir profesör olsun dertleri bu değildir. Dertleri şudur, buradan çocuklar alınıp dağa götürülecek orada ellerinde Kaleşnikof verecekler. 13-14 yaşındaki çocuklarımızı, kızlarımızı alıp dağa götürecekler orada onlara tecavüz edecekler taciz edecekler bir daha anasını babasının yüzüne baktırmaz hale getirecekler yıllardır böyle yapıyorlar. Onların derdi şudur; 2 yıldan beri kayyum belediyeleri yönetiyoruz. 7 buçuk katrilyon kayum belediyeler hizmet yaptı. Beytüşşebap’ta su yoktu. Kahve rengi su akıyordu. Beytuşebap’a su getirdik. Şuanda pırıl pırıl su akıyor. Aynı Beytüşşebap’ın caddeleri da böyledir. Hakkari’nin merkezinde haftada bir gün 2 saat su veriyordular. Şuanda Hakkari’de 24 saat şu veriliyor. Allah’ımıza şükürler olsun. Hatırlarsınız yaktılar yıktılar her tarafı çukur olaylarında evleri camileri, hastaneleri yaktılar Siirt Hastanesini kaç defa yaktıklarını biliyor musunuz, bir günde Siirt Hastanesini 7 defa yaktılar. Spor salonlarını yaktılar. Meslek liselerini yaktılar, kütüphaneleri yaktılar bizi kökümüzden bağımızdan ayırmak istiyorlar bizi kardeşliğimizden ayırmak istiyorlar ve bunu yapabilmek içinde de hiçbir değer tanımıyorlar. Ne cami, ne ezan,ne iman, ne bayrak, ne kardeşlik ne insanlık hiçbir değer tanımıyorlar. Kendi vekilleri kendi çocuklarını dağa gönderseler ya hadi göndersinler. Onlar terörist olsunlar o zaman kendi çocuklarını dağa göndersinler. Benim Kürt kardeşlerimin çocuklarından ne istiyorlar. kendi kızlarını göndersinler eğer böyle hayvanca bir muameleye maruz bırakmak istiyorlarsa göndersinler" diye konuştu.