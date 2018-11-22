HABER

Bakan Soylu, sınır güvenliği toplantısına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2018 16:20 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te düzenlenen sınır güvenliği toplantısına katıldı.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te düzenlenen sınır güvenliği toplantısına katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk ve Hatay Valisi Rahmi Doğan ile bu illerden emniyet müdürleri, askeri yetkililer, kaymakamlar ve sınır hattında görevli diğer ilgililer katıldı. Bakan Soylu başkanlığında illerle ilgili sunumların yapıldığı, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantıda, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki terörden temizlenen bölgelerde gelinen son nokta, yapılması gerekenler ve bölgenin daha hızlı kalkındırılması için yapılacak çalışmaların ele alındığı öğrenildi.

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
HDP'li Buldan: Demirtaş'ın şu an bile cezaevinde tutulması hukuksuzlukHDP'li Buldan: Demirtaş'ın şu an bile cezaevinde tutulması hukuksuzluk
Bakan Soylu, sınır güvenliği toplantısına katıldıBakan Soylu, sınır güvenliği toplantısına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'de Gürsel Erol'un cezası belli oldu

CHP'de Gürsel Erol'un cezası belli oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan vize muafiyeti hakkında önemli açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan vize muafiyeti hakkında önemli açıklama

Tarih bile verdi! 'Erdoğan Demirtaş'ı tahliye ettirebilir'

Tarih bile verdi! 'Erdoğan Demirtaş'ı tahliye ettirebilir'

Kılıçdaroğlu ile görüşen Muharrem İnce, İstanbul için adaylık şartını açıkladı

Kılıçdaroğlu ile görüşen Muharrem İnce, İstanbul için adaylık şartını açıkladı

Mehmet Metiner'den dikkat çeken uyarılar

Mehmet Metiner'den dikkat çeken uyarılar

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.